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РИА Новости

Посол ЕС в Киеве призвал соблюдать закон при роспуске Рады

Вчера, 15:32
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПосол Европейского Союза на Украине Хьюго Мингарелли
Посол Европейского Союза на Украине Хьюго Мингарелли
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Глава представительства Евросоюза в Киеве Хьюг Мингарелли заявил, что роспуск Верховной рады Украины должен состояться в соответствии с законом и отражать волю народа.
Очередные выборы в украинский парламент планировались в октябре этого года. Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Согласно законодательству, украинский парламент будет работать до момента избрания нового состава Рады. Ряд политиков выразили мнение, что решение о роспуске парламента не соответствует конституции.
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Вчера, 12:17
Парубий назвал указ Зеленского о роспуске Рады незаконным
"Я просто верю, что все должно быть сделано в соответствии с законом и в то же время отражать волю народа. И я уверен, что новому руководству удастся это сделать", - цитирует Мингарелли агентство УНИАН.
Он отметил, что решение о досрочном роспуске парламента не сможет повлиять на отношения Украины с ЕС. "ЕС поддерживает Украину, и мы готовы помочь всем, чем сможем", - добавил посол.
Ранее фракция "Народный фронт" объявила о выходе из коалиции в Раде, таким образом заблокировав досрочный роспуск парламента. Спикер Рады Андрей Парубий в связи с этим объявил о прекращении существования парламентской коалиции. "Народный фронт" призвал Раду начать консультации по новому коалиционному соглашению. Согласно законодательству, если Рада на протяжении 30 дней не сформирует новую коалицию, у президента появляется право досрочно распустить парламент. Однако по конституции такое решение должно быть принято не позднее, чем за полгода до истечения полномочий действующих депутатов.
Президент Украины Владимир Зеленский после церемонии инаугурации в Верховной раде в Киеве
21 мая, 14:20
Зеленский назвал главный аргумент для роспуска Рады
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