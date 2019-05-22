Посол ЕС в Киеве призвал соблюдать закон при роспуске Рады

КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Глава представительства Евросоюза в Киеве Хьюг Мингарелли заявил, что роспуск Верховной рады Украины должен состояться в соответствии с законом и отражать волю народа.
Очередные выборы в украинский парламент планировались в октябре этого года. Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Согласно законодательству, украинский парламент будет работать до момента избрания нового состава Рады. Ряд политиков выразили мнение, что решение о роспуске парламента не соответствует конституции.
"Я просто верю, что все должно быть сделано в соответствии с законом и в то же время отражать волю народа. И я уверен, что новому руководству удастся это сделать", - цитирует Мингарелли агентство УНИАН.
Он отметил, что решение о досрочном роспуске парламента не сможет повлиять на отношения Украины с ЕС. "ЕС поддерживает Украину, и мы готовы помочь всем, чем сможем", - добавил посол.
Ранее фракция "Народный фронт" объявила о выходе из коалиции в Раде, таким образом заблокировав досрочный роспуск парламента. Спикер Рады Андрей Парубий в связи с этим объявил о прекращении существования парламентской коалиции. "Народный фронт" призвал Раду начать консультации по новому коалиционному соглашению. Согласно законодательству, если Рада на протяжении 30 дней не сформирует новую коалицию, у президента появляется право досрочно распустить парламент. Однако по конституции такое решение должно быть принято не позднее, чем за полгода до истечения полномочий действующих депутатов.
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