Посол ЕС в Киеве призвал соблюдать закон при роспуске Рады

КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Глава представительства Евросоюза в Киеве Хьюг Мингарелли заявил, что роспуск Верховной рады Украины должен состояться в соответствии с законом и отражать волю народа.

Очередные выборы в украинский парламент планировались в октябре этого года. Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Согласно законодательству, украинский парламент будет работать до момента избрания нового состава Рады. Ряд политиков выразили мнение, что решение о роспуске парламента не соответствует конституции.

"Я просто верю, что все должно быть сделано в соответствии с законом и в то же время отражать волю народа. И я уверен, что новому руководству удастся это сделать", - цитирует Мингарелли агентство УНИАН.

Он отметил, что решение о досрочном роспуске парламента не сможет повлиять на отношения Украины с ЕС. "ЕС поддерживает Украину, и мы готовы помочь всем, чем сможем", - добавил посол.