Власти Шри-Ланки продлили на месяц режим ЧП, введенный после терактов

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Власти Шри-Ланки продлили на месяц действие режима чрезвычайного положения, введенного после серии терактов в стране, в результате которых погибли около 250 человек, сообщает интернет-издание Ada Derana со ссылкой на официальный документ.

Отмечается, что президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал в среду документ о продлении режима ЧП. Месяц назад власти страны приняли такие меры, чтобы наделить полицию и вооруженные силы полномочиями, необходимыми для обеспечения общественной безопасности.