Кемеровчанка рассказала, что ее сын боится ТЦ после "Зимней вишни"

КЕМЕРОВО, 22 мая - РИА Новости. Жительница Кемерово Татьяна Андреева рассказала в суде, что ее девятилетний сын, который во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" находится в детском центре на четвертом этаже, с тех пор боится торговых центров и замкнутых пространств.

Заводский городской суд в Кемерово продолжает рассмотрение уголовного дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", в котором погибли 60 человек. На заседании в среду планируется допросить десять потерпевших.

Андреева в момент пожара находилась в фитнес-центре, а ее сын - в игровой комнате на четвертом этаже. "Нас оперативно эвакуировали из фитнес-зала инструкторы, я вышла на улицу в сланцах и в халате, поскольку в этот момент уже была в душе. Мы думали, что идут учения, но когда вышли на улицу, поняли, что происходит страшное, и я побежала назад в центр, чтобы найти сына. Дошла или до второго, или до третьего этажа, дальше меня охранник не пустил. Сказал, что на четвертом этаже никого нет и делать мне там нечего", - заявила она.

Андреева добавила, что ее сын был в игровой комнате с друзьями, он покинул ТЦ самостоятельно. Мальчик и его друзья остались живы. "Он боится ходить в торговые центры, боится замкнутых пространств, боится отпускать меня куда-то одну, боится один спать", - рассказала потерпевшая.

Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года и стал одним из крупнейших в новейшей истории России. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них — дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек.