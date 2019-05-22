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РИА Новости

Кемеровчанка рассказала, что ее сын боится ТЦ после "Зимней вишни"

14:44
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© РИА Новости / Ольга КлимоваНачало сноса здания ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. 14 июля 2018
Начало сноса здания ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 14 июля 2018
© РИА Новости / Ольга Климова
КЕМЕРОВО, 22 мая - РИА Новости. Жительница Кемерово Татьяна Андреева рассказала в суде, что ее девятилетний сын, который во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" находится в детском центре на четвертом этаже, с тех пор боится торговых центров и замкнутых пространств.
Заводский городской суд в Кемерово продолжает рассмотрение уголовного дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", в котором погибли 60 человек. На заседании в среду планируется допросить десять потерпевших.
Андреева в момент пожара находилась в фитнес-центре, а ее сын - в игровой комнате на четвертом этаже. "Нас оперативно эвакуировали из фитнес-зала инструкторы, я вышла на улицу в сланцах и в халате, поскольку в этот момент уже была в душе. Мы думали, что идут учения, но когда вышли на улицу, поняли, что происходит страшное, и я побежала назад в центр, чтобы найти сына. Дошла или до второго, или до третьего этажа, дальше меня охранник не пустил. Сказал, что на четвертом этаже никого нет и делать мне там нечего", - заявила она.
Андреева добавила, что ее сын был в игровой комнате с друзьями, он покинул ТЦ самостоятельно. Мальчик и его друзья остались живы. "Он боится ходить в торговые центры, боится замкнутых пространств, боится отпускать меня куда-то одну, боится один спать", - рассказала потерпевшая.
На заседании Кемеровского областного суда во время рассмотрения апелляционной жалобы главы инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзили Комковой. 12 апреля 2018
16 мая, 04:39
Дело о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года и стал одним из крупнейших в новейшей истории России. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них — дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек.
Рассмотрение дела по существу началось 16 мая. В деле 280 томов, суду предстоит опросить 500 потерпевших и 123 свидетелей, не считая подсудимых.
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Пожар в торговом центре в КемеровоКемеровоРоссияПроисшествия
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