Ветераны призвали Беглова принять участие в выборах губернатора Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая — РИА Новости. Санкт-Петербургская общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов обратилась к врио губернатора Александру Беглову с просьбой выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы города.

"От имени всех членов нашей Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов обращаемся к Вам с просьбой выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора Санкт-Петербурга. Мы Вас поддержим", - говорится в обращении.

Общественная организация сообщает, что поддерживает те приоритеты, которые обозначил Беглов, выступая с отчетом о своей работе в законодательном собрании.

"Санкт-Петербург должен стать комфортным. Людям любого возраста и убеждений важно, чтобы наш город был настоящим домом — красивым и ухоженным, где нет места беспорядку и неустроенности. Для жителей важно иметь светлую парадную, опрятный двор, хорошие дороги, удобный транспорт. Чистота, безопасность и комфорт — это тот Ленинград — Петербург, который мы хотим видеть", - говорится в тексте обращения.

Ветераны отмечают, что врио губернатора "ощутимо расширил систему социальной поддержки", и рассчитывают, что в этом вопросе город "скоро будет самым передовым в стране". Организация также поблагодарила Беглова за решение оставить Музей обороны и блокады Ленинграда на его прежнем месте — в Соляном переулке.

В начале октября прошлого года президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и назначил врио главы города полпреда в Северо-Западном федеральном округе Беглова. Экс-губернатору было предложено возглавить Объединенную судостроительную корпорацию в качестве председателя совета директоров.