Рада отказалась рассматривать предложенный Зеленским законопроект о выборах

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости. Верховная рада Украины на внеочередном заседании отказалась рассматривать законопроект о выборах народных депутатов, предложенный президентом Владимиром Зеленским.

За внесение документа в повестку дня проголосовали 92 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

После голосования спикер Андрей Парубий закрыл заседание.

Президентский законопроект предполагал переход к пропорциональной системе с голосованием по партийным спискам. Проходной барьер для партий при этом должен был снизиться с пяти до трех процентов.

Предыдущие выборы в Раду в октябре 2014 года прошли по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе.

Документ, внесенный Зеленским, накануне раскритиковали в партии "Блок Петра Порошенко".

По словам лидера фракции Артура Герасимова, предложенные изменения не решают проблему закрытых списков, а снижение порога даст возможность пройти в парламент карманным партиям, финансируемым олигархами.