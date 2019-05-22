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РИА Новости

Рада отказалась рассматривать предложенный Зеленским законопроект о выборах

14:12
20294
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 22 мая — РИА Новости. Верховная рада Украины на внеочередном заседании отказалась рассматривать законопроект о выборах народных депутатов, предложенный президентом Владимиром Зеленским.
За внесение документа в повестку дня проголосовали 92 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
Президент Украины Владимир Зеленский после церемонии инаугурации в Верховной раде в Киеве
Вчера, 14:20
Зеленский назвал главный аргумент для роспуска Рады
После голосования спикер Андрей Парубий закрыл заседание.
Президентский законопроект предполагал переход к пропорциональной системе с голосованием по партийным спискам. Проходной барьер для партий при этом должен был снизиться с пяти до трех процентов.
Предыдущие выборы в Раду в октябре 2014 года прошли по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе.
Документ, внесенный Зеленским, накануне раскритиковали в партии "Блок Петра Порошенко".
По словам лидера фракции Артура Герасимова, предложенные изменения не решают проблему закрытых списков, а снижение порога даст возможность пройти в парламент карманным партиям, финансируемым олигархами.
В понедельник состоялась инаугурация Зеленского. После этого он с трибуны Рады объявил о роспуске парламента. По словам президента, у депутатов есть два месяца для принятия важных решений.
Владимир Зеленский
12:36
В Раде зарегистрировали первый законопроект Зеленского
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УкраинаВ мире
Популярные комментарии
А если бы нашим халдеям предложили досрочно распустится, наверное шоу было бы пободрее
22 мая, 14:15
cchebak7510
22400116
Одни новости про Украину и ни одной про отклоненный закон о наказании чиновников за оскорбление избирателей в РФ)
22 мая, 14:30
Агент Госдепа
1412005
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