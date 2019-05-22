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РИА Новости

Совфед одобрил закон о праве родственников пациентов посещать реанимацию

13:46
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенаторы на итоговом заседании Совета Федерации РФ в рамках осенней сессии. 21 декабря 2018
Сенаторы на итоговом заседании Совета Федерации РФ в рамках осенней сессии. 21 декабря 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о предоставлении родственникам пациентов права посещать реанимацию.
Сейчас обязанность медучреждения обеспечить возможность посещения пациентов в реанимации не прописана, при этом на подзаконном уровне не установлен общий порядок посещения, поэтому в медучреждениях решение о разрешении на посещение реанимации принимается в каждом конкретном случае.
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Вносимые в законодательство изменения касаются полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере здравоохранения прописать в обязанностях медорганизаций норму о предоставлении возможности родственникам и законным представителям пациентов посещать отделение реанимации в соответствии с общими правилами.
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