Совфед одобрил закон о праве родственников пациентов посещать реанимацию

Сейчас обязанность медучреждения обеспечить возможность посещения пациентов в реанимации не прописана, при этом на подзаконном уровне не установлен общий порядок посещения, поэтому в медучреждениях решение о разрешении на посещение реанимации принимается в каждом конкретном случае.