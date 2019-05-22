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РИА Новости

Совфед принял пакет законов о цифровых избирательных участках

11:06
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Заседание Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Совет Федерации принял пакет законов о цифровых избирательных участках, позволяющих россиянам, которые в день голосования находятся за пределами своего избирательного округа, принять участие в выборах.
Ранее группа депутатов внесла в Госдуму проекты, которые предусматривают при проведении выборов 8 сентября 2019 года наделение ряда избирательных участков в Москве статусом цифровых.
Авторы отмечают, что, согласно проекту, при проведении дополнительных выборов депутатов Госдумы, а также ряда региональных выборов избиратели, находящиеся в день голосования за пределами избирательного округа, в котором они обладают активным избирательным правом, смогут реализовать его путем голосования на цифровых участках. В документе говорится, что перечень цифровых участков определяется решением ЦИК РФ на основании предложений Московской городской избирательной комиссии.
В законе прописано, что цифровые избирательные участки - это эксперимент, который будет проводиться один раз в конкретный день, 8 сентября 2019 года, и на конкретных выборах - губернаторов в 16 регионах и довыборах депутатов Госдумы.
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
24 января, 18:46
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