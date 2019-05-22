Совфед принял пакет законов о цифровых избирательных участках

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Совет Федерации принял пакет законов о цифровых избирательных участках, позволяющих россиянам, которые в день голосования находятся за пределами своего избирательного округа, принять участие в выборах.

Ранее группа депутатов внесла в Госдуму проекты, которые предусматривают при проведении выборов 8 сентября 2019 года наделение ряда избирательных участков в Москве статусом цифровых.

Авторы отмечают, что, согласно проекту, при проведении дополнительных выборов депутатов Госдумы, а также ряда региональных выборов избиратели, находящиеся в день голосования за пределами избирательного округа, в котором они обладают активным избирательным правом, смогут реализовать его путем голосования на цифровых участках. В документе говорится, что перечень цифровых участков определяется решением ЦИК РФ на основании предложений Московской городской избирательной комиссии.