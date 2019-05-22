Ляшко объявил сбор подписей против роспуска Рады

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко объявил о начале сбора подписей против "антиконституционного" решения президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Рады.

"Я абсолютно уверен, что большинство граждан ждут от нового президента соблюдения конституции и законов Украины. Только это спасет государство от хаоса и беззакония", — написал политик в Фейсбуке.

Ляшко также сравнил Зеленского с экс-президентом Украины Виктором Януковичом, который, как заявил депутат, в 2010 году после победы на выборах "изменил конституцию, чтобы захватить власть".

При этом Ляшко отметил, что Радикальная партия готова пойти на новые парламентские выборы.