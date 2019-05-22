Ляшко объявил сбор подписей против роспуска Рады

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко объявил о начале сбора подписей против "антиконституционного" решения президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Рады.
"Я абсолютно уверен, что большинство граждан ждут от нового президента соблюдения конституции и законов Украины. Только это спасет государство от хаоса и беззакония", — написал политик в Фейсбуке.
Ляшко также сравнил Зеленского с экс-президентом Украины Виктором Януковичом, который, как заявил депутат, в 2010 году после победы на выборах "изменил конституцию, чтобы захватить власть".
При этом Ляшко отметил, что Радикальная партия готова пойти на новые парламентские выборы.
В понедельник состоялась инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского. После этого он с трибуны Рады объявил о роспуске парламента. По его словам, у депутатов есть два месяца для принятия важных решений. Все фракции Рады согласились идти на досрочные выборы.