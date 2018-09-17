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РИА Новости

В Ленинградской области проверят данные о пострадавшем ребенке

17 сентября, 12:24
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция. Архивное фотоПолиция. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту госпитализации малолетнего ребенка в Ленинградской области, в руках которого, по словам его родителей, взорвалась петарда, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
17 сентября, 10:58
В Ленинградской области петарда взорвалась в руках у мальчика
"Сотрудники полиции Всеволожского района выясняют обстоятельства, при которых 8-летний мальчик получил травмы", — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, 17 сентября в полицию Всеволожского района поступила телефонограмма о том, что накануне вечером был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести 8-летний мальчик с открытым переломом и рваными ранами фаланг правой кисти.

"По словам родителей, в деревни Тавры Всеволожского района у мальчика в руках взорвалась петарда", — сказано в сообщении.

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Ленинградская область
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