В Ленинградской области проверят данные о пострадавшем ребенке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту госпитализации малолетнего ребенка в Ленинградской области, в руках которого, по словам его родителей, взорвалась петарда, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
17 сентября, 10:58В Ленинградской области петарда взорвалась в руках у мальчика
"Сотрудники полиции Всеволожского района выясняют обстоятельства, при которых 8-летний мальчик получил травмы", — сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, 17 сентября в полицию Всеволожского района поступила телефонограмма о том, что накануне вечером был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести 8-летний мальчик с открытым переломом и рваными ранами фаланг правой кисти.
"По словам родителей, в деревни Тавры Всеволожского района у мальчика в руках взорвалась петарда", — сказано в сообщении.