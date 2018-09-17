В Ленинградской области проверят данные о пострадавшем ребенке

"Сотрудники полиции Всеволожского района выясняют обстоятельства, при которых 8-летний мальчик получил травмы", — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, 17 сентября в полицию Всеволожского района поступила телефонограмма о том, что накануне вечером был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести 8-летний мальчик с открытым переломом и рваными ранами фаланг правой кисти.