Польша хочет объявить тендер на строительство канала через Балтийскую косу

ВАРШАВА, 5 дек – РИА Новости. Власти Польши рассчитывают до конца текущего года объявить тендер на строительства канала через Балтийскую косу, заявил министр морского хозяйства и судоходства Марек Грубарчик на пресс-конференции в среду.

Балтийская (Вислинская) коса — узкая полоска суши, которая отделяет Калининградский залив от Гданьской бухты. Длина косы — 65 километров (35 из них принадлежит РФ). В Польше коса соединена с материком, в Калининградской области отделена от материка судоходным проливом.

"Я очень надеюсь, что уже через несколько недель, так что еще в декабре мы сможем сообщить о том, что был запущен тендер на строительство и на выбор подрядчика судоходного канала", — сказал Грубарчик.

Он добавил, что в 2018 году проходили подготовительные работы перед началом строительства канала. До конца года планируется получить разрешение экологов на строительство, после чего будет объявлен тендер.

Еще в середине октября власти Польши начали символическое строительство канала через Балтийскую косу в присутствии председателя правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.

Тогда Грубарчик и Качиньский вкопали в землю столб, символически обозначающий начало строительства.

В конце лета польские власти сообщили, что уже предусмотрели деньги в бюджете для строительства канала через Балтийскую косу.

Ранее на тот момент врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов поручил специально созданной рабочей группе, в которую вошли экологи, ихтиологи, океанологи, гидротехники и другие специалисты, оценить экологические риски строительства судоходного канала через Балтийскую косу в Польше. По его словам, российские экологи неоднократно делали письменные запросы польской стороне с просьбой пояснить ситуацию о строительстве судоходного канала, однако ответов от польских коллег долгое время не получали.

Согласно требованиям Хельсинской конвенции по защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ), польская сторона должна была информировать российскую сторону о потенциальном неблагоприятном воздействии планируемого строительства судоходного канала, а также гарантировать, с учетом общего водного бассейна, что администрации сторон объединятся для снижения неблагоприятного воздействия на окружающую среду.

В мае 2016 года правительство Польши приняло решение о строительстве канала через Балтийскую косу, который соединит Калининградский залив и Гданьскую бухту. В соответствии с планом, строительство канала длиной 1,3 километра и глубиной пять метров позволит заход в польский порт Эльблонг судов морских параметров, то есть длиной до 100 метров, шириной до 20 метров и осадкой до четырех метров. Стоимость проекта оценивается в 880 миллионов злотых, строительство начнется в 2018 году и должно завершиться спустя четыре года.