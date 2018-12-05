МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Совфед в среду намерен принять обращение к иностранным парламентам и парламентским структурам в связи с провокациями Украины в отношении России, в Москве ожидают, что действия Киева будут осуждены международным сообществом.

Международный комитет Совфеда в понедельник на заседании с участием представителей МИД и ФСБ обсудил ситуацию в российско-украинских отношениях в связи с инцидентом в Керченском проливе, введением военного положения в десяти областях Украины и запретом на въезд россиян-мужчин в возрасте от 16 до 60 лет в республику.

"Мы готовим обращение в адрес иностранных парламентов, парламентских структур, в первую очередь, ОБСЕ и ПА ОБСЕ. Мы ожидаем, что наши коллеги решительно осудят эти провокационные действия украинских властей", — сказал журналистам глава комитета Константин Косачев.

Он подчеркнул, что в Совфеде расценивают действия украинской стороны как преступные в отношении как граждан Украины, так и граждан России, заинтересованных в сохранении дружественных отношений двух стран. По его словам, осложнение ситуации в отношениях Москвы и Киева сенаторы связывают с саммитом G20 и попыткой более благоприятного ведения на Украине президентской кампании командой нынешнего главы государства Петра Порошенко.

В Совфеде отмечают, что попытки западных государств потакать или отмалчиваться в данной ситуации продолжают поощрять деструктивные действия украинской стороны, которые могут обрести непоправимые последствия.

Инцидент в Черном море, в ходе которого корабли ВМС Украины нарушили границу РФ и были задержаны российскими кораблями, обострил и без того непростые отношения Киева и Москвы. На фоне произошедшего Верховная рада Украины одобрила указ Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней. Порошенко заявил, что предложил Раде ввести военное положение на 30 дней, а не на 60, чтобы не сорвать выборы, которые должны пройти 31 марта. Позже Порошенко сообщил в Twitter, что страна вводит ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Президент России Владимир Путин ранее назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>