В СФ создадут межведомственную рабочую группу по контролю над вооружениями

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. При комитете Совета Федерации по обороне и безопасности будет создана межведомственная рабочая группа с участием представителей Совбеза, Минобороны и МИД России, которая займется выработкой методов урегулирования ситуации в области контроля над вооружениями, сообщил председатель комитета Виктор Бондарев.

Во вторник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон призывает Москву вернуться к выполнению договора о РСМД в течение двух месяцев. По его словам, США приостановят свои обязательства, если РФ через 60 дней не вернется к выполнению договора.

"Пришли к решению создать при комитете Совета Федерации по обороне и безопасности межведомственную рабочую группу с целью усиления межведомственной координации информационно-разъяснительных мероприятий в области контроля над вооружениями. Мы надеемся поспособствовать выработке оптимальных методов урегулирования ситуации в области контроля над вооружениями", — сказал Бондарев РИА Новости.

Он уточнил, что в состав группы, помимо сенаторов, войдут представители Совбеза России, Минобороны и МИД России.