ЕСПЧ ждет от России данных по инциденту с задержанием украинских моряков

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Страсбургский суд в рамках рассмотрения жалобы Киева ждет ответа России на вопросы по инциденту с задержанием украинских моряков в Керченском проливе. До получения ответов ЕСПЧ приостановил рассмотрение украинского ходатайства об освобождении моряков согласно Регламенту по обеспечительным мерам, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении Суда.

Согласно 39 правилу регламента, суд может запретить тому или иному государству совершать действия, способные привести к причинению вреда здоровью заявителя. Как отмечали в минюсте Украины, требуя применить 39 правило, Киев добивается немедленного решения об освобождении задержанных на территории РФ украинских моряков.

Министерство юстиции России ранее сообщало, что даст ответ на запрос ЕСПЧ по поводу задержания украинских моряков "в разумный срок" после получения данных от компетентных российских органов.

Промежуточное решение

В документе указывается, что после жалобы Украины против РФ Суд направил вопросы правительству России и просит ответить на них до 3 декабря 2018 года. При этом в сообщении указано, что Суд приостановил рассмотрение украинского ходатайства о применении 39 правила до получения ответа правительства России.

Киев просит применить это правило в отношении задержанных моряков, так как считает, что в России их жизни под угрозой, и поэтому их следует вернуть домой. Как говорил глава минюста Украины Павел Петренко, применение 39 правила означает "немедленное решение об освобождении незаконно захваченных украинских граждан на территории РФ".

"Вдруг прокатит"

Между тем главный редактор Бюллетеня Европейского суда Юрий Берестнев пояснил РИА Новости, что "украинская сторона пытается использовать этот инструмент (39 правило – ред.), хотя он не предусматривает такой меры, как немедленное и безусловное отправление этих лиц (арестованных моряков – ред.) домой".

Он добавил, что делается это "по принципу, а "вдруг прокатит", на волне антироссийских настроений".

Требования Киева

В ходатайстве правительство Украины просит Россию оказать экстренную медицинскую помощь пострадавшим морякам (которая уже была оказана с первого дня их задержания), а также предоставить информацию о текущем состоянии здоровья членов украинского экипажа, о месте их содержания под стражей и оказании медицинской помощи (такая информация тоже предоставлялась Москвой). Украинское правительство также потребовало признать моряков военнопленными, ссылаясь на третью Женевскую конвенцию от 1949 года, и немедленно вернуть на родину.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова 2 декабря подтвердила, что получила от российского омбудсмена Татьяны Москальковой информацию об условиях содержания украинских моряков, арестованных за нарушение границы России после инцидента в Керченском проливе. Она сообщила, что члены московской Общественной наблюдательной комиссии посетили 21 украинского моряка в Лефортовском СИЗО и еще троих — в медицинском подразделении "Матросской тишины". В ее сообщении говорится, что по данным Москальковой, условия содержания украинских моряков отвечают международным стандартам, жалоб и обращений с их стороны нет, лечение пострадавших при задержании проходит нормально. Ранее сообщалось, что травмы украинских моряков не серьезные.

Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца 24 задержанных украинских военнослужащих, в их числе офицерский состав и двух сотрудников СБУ. По словам адвокатов, всем им уже предъявлены обвинения в незаконном пересечении границы РФ.

Вопросы суда

Суд задал российскому правительству следующие вопросы: 1. Офицеры и члены экипажей кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", — они задержаны? Если да, по каким причинам и где содержатся? 2. Возможно ли подтвердить, что есть раненые среди офицеров и членов экипажа трех украинский кораблей? Если да, каковы их ранения и оказывается ли им медицинская помощь?

Страсбургский суд предложил российскому правительству представить все соответствующие документы. Сама межгосударственная жалоба была подана 29 ноября 2018 года и зарегистрирована по номеру 55855/18, Украина против России (VIII).

В ЕСПЧ сейчас находится на рассмотрении еще четыре межгосударственных жалобы Украины против России, и более 4000 индивидуальных жалоб, связанных с событиями в Крыму и ситуацией на Востоке Украины.

Провокация Киева в Чёрном море

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>



