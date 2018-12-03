Трамп надеется обсудить с Путиным сдерживание гонки вооружений

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Дональд Трамп уверен, что в будущем сможет обсудить проблему сокращения вооружений с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.
Он добавил, что США за последний год потратили на вооружение 716 миллиардов долларов, и назвал это безумием.
Выход США из ДРСМД
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков предупредил, что выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) даст толчок масштабной гонке вооружений на новом технологическом уровне.
Затем Вашингтон будет готов приступить к сокращению вооружений. Хозяин Белого дома пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России.
В Кремле не раз подчеркивали, что у Москвы есть серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, Россия указывает, что США размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Кроме того, США разрабатывают ударные беспилотники и финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.