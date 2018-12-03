Трамп надеется обсудить с Путиным сдерживание гонки вооружений

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Дональд Трамп уверен, что в будущем сможет обсудить проблему сокращения вооружений с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

"Я уверен, что в будущем председатель Си и я, вместе с российским президентом Путиным, начнем переговоры об эффективном прекращении гонки вооружений, которая стала масштабной и неконтролируемой", — написал Трамп в Twitter

Он добавил, что США за последний год потратили на вооружение 716 миллиардов долларов, и назвал это безумием.

Выход США из ДРСМД

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков предупредил, что выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) даст толчок масштабной гонке вооружений на новом технологическом уровне.

Такое заявление прозвучало после того, как Трамп озвучил решение Вашингтона выйти из договора. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя".

Затем Вашингтон будет готов приступить к сокращению вооружений. Хозяин Белого дома пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России.

В Кремле не раз подчеркивали, что у Москвы есть серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, Россия указывает, что США размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Кроме того, США разрабатывают ударные беспилотники и финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.