В Крыму рассказали о последствиях разрыва договора о дружбе для Украины

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Решение властей Украины прекратить договор о дружбе с Россией будет иметь негативные последствия именно для украинской экономики, для благополучия простых граждан, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Президент Украины Петр Порошенко 3 декабря внес в Верховную раду проект закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.
"От денонсации договора прежде всего пострадает Украина, поскольку в документе много пунктов посвящены соблюдению украинских интересов. Но в нынешних условиях киевские политики думают не о государстве, а только о своих собственных интересах", — сказал Цеков РИА Новости в понедельник.
По его словам, последние решения Киева полностью укладываются в ту антироссийскую политику, которую проводит президент Украины Петр Порошенко и его команда.
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