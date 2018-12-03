В Крыму рассказали о последствиях разрыва договора о дружбе для Украины

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Решение властей Украины прекратить договор о дружбе с Россией будет иметь негативные последствия именно для украинской экономики, для благополучия простых граждан, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Президент Украины Петр Порошенко 3 декабря внес в Верховную раду проект закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

"От денонсации договора прежде всего пострадает Украина, поскольку в документе много пунктов посвящены соблюдению украинских интересов. Но в нынешних условиях киевские политики думают не о государстве, а только о своих собственных интересах", — сказал Цеков РИА Новости в понедельник.

Он подчеркнул, что украинские руководители приняли уже достаточно много решений, направленных на подрыв экономики своего государства, ввели антироссийские санкции. "Если договор о сотрудничестве с РФ будет расторгнут, Украина понесет значительные экономические издержки, негативных последствий для России будет гораздо меньше. Негативные последствия от прекращения договора могут почувствовать и простые граждане", — отметил политик.

По его словам, последние решения Киева полностью укладываются в ту антироссийскую политику, которую проводит президент Украины Петр Порошенко и его команда.

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