Международный комитет Совфеда обсудит ситуацию в Керченском проливе

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Комитет Совфеда по международным делам обсудит на заседании 3 декабря вместе с представителями МИД РФ и ФСБ ситуацию, связанную с нарушением границы РФ тремя кораблями ВМС Украины в Керченском проливе, сообщается на сайте палаты.

Также отмечается, что от МИД РФ в заседании примет участие замглавы ведомства Григорий Карасин.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

В четверг вступил в силу закон о введении военного положения в десяти областях Украины и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников Службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила в четверг, что Совет Федерации обратится в международные организации с просьбой отреагировать на безосновательное ограничение прав русскоязычного населения на востоке Украины в связи с введением военного положения.

По ее словам, сенаторов волнует то, что военное положение введено в тех районах на востоке Украины, где наименьшая поддержка населением действующей власти. Она отметила, что Совфед будет требовать от международного сообщества соответствующей реакции, добавив, что введение военного положения было направлено на ущемление прав русскоязычных граждан на востоке Украины.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>

