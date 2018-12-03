Международный комитет Совфеда обсудит ситуацию в Керченском проливе

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Комитет Совфеда по международным делам обсудит на заседании 3 декабря вместе с представителями МИД РФ и ФСБ ситуацию, связанную с нарушением границы РФ тремя кораблями ВМС Украины в Керченском проливе, сообщается на сайте палаты.
В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.
Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников Службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы.
По ее словам, сенаторов волнует то, что военное положение введено в тех районах на востоке Украины, где наименьшая поддержка населением действующей власти. Она отметила, что Совфед будет требовать от международного сообщества соответствующей реакции, добавив, что введение военного положения было направлено на ущемление прав русскоязычных граждан на востоке Украины.