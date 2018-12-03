Как американские шпионы пытались, но не могли понять СССР

В декабре 1946 года предшественница ЦРУ, Центральная разведывательная группа (CIG), поведала Трумэну о том, как советское правительство организует в Восточной Германии восстановление промышленных предприятий.

«Действующий американский политический советник Хит получил информацию, которую он считает достоверной, о том, что порядка 220 ведущих промышленных предприятий, вошедших в состав советского акционерного общества Soviet Industries A.G., освобождены от налога на имущество и на капитал. Сообщается также, что на этих заводах установлена система оплаты труда "Стаканов"», — говорится в дайджесте от 11 декабря.