ЦРУ РАССЕКРЕТИЛО АРХИВЫ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫРАССЕКРЕЧЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ РАЗВЕДКИ СШААРХИВЫ РАЗВЕДКИ США — О ПРОТИВОСТОЯНИИ ЗАПАДА И СССР
Система «Стаканов» и другие тайны «этих русских»
Как американские шпионы пытались, но не могли понять СССР
Владимир Ардаев

Рассекреченные документы разведки США рассказывают о послевоенном периоде — когда самая страшная в истории человечества бойня сменилась ненадежным, хрупким миром. Горячая война перетекала в холодную. Каждый день на стол президента США Гарри Трумэна ложились обзоры донесений американских разведслужб со всего мира. И более чем наполовину они были посвящены СССР — политике Москвы на международной арене и в оккупированных зонах, а также ситуации внутри страны. РИА Новости продолжает изучать рассекреченные материалы из архивов ЦРУ.

«Кавказская щедрость» Сталина

В декабре 1946 года предшественница ЦРУ, Центральная разведывательная группа (CIG), поведала Трумэну о том, как советское правительство организует в Восточной Германии восстановление промышленных предприятий.

«Действующий американский политический советник Хит получил информацию, которую он считает достоверной, о том, что порядка 220 ведущих промышленных предприятий, вошедших в состав советского акционерного общества Soviet Industries A.G., освобождены от налога на имущество и на капитал. Сообщается также, что на этих заводах установлена система оплаты труда "Стаканов"», — говорится в дайджесте от 11 декабря.

Фрагмент обзора донесений разведки США от 11 декабря 1946 года, в котором упоминается "система Стаканов"
© CIA

Судя по всему, под названием «Soviet Industries A.G.» разведчики имели в виду сеть акционерных обществ, созданных после войны в Восточной Германии с советским участием, их было более тридцати.

Воссоздание немецких заводов входило в планы советского правительства по получению репараций от побежденной Германии.

На Ялтинской конференции стран-победительниц в феврале 1945 года Иосиф Сталин озвучил сумму: 20 миллиардов долларов США. Половина предназначалась Советскому Союзу, внесшему наибольший вклад в победу и сильнее других пострадавшему в войне.

Американский президент Франклин Рузвельт и британский премьер Уинстон Черчилль приняли предложение Сталина.

На самом деле эта сумма — лишь ничтожная, менее 10 процентов, часть нанесенного СССР во Второй мировой ущерба. «Щедрость» Сталина объяснялась стремлением избежать ошибок, допущенных на Парижской встрече в 1919 году при заключении Версальского мира.

Тогда наложенные на Германию репарации оказались неподъемными, поставили страну в унизительное положение, что и привело в конце концов к победе национал-социалистов и формированию фашистского режима.

Впрочем, очевидно и другое: пренебрежение вождя к нуждам своего, советского народа. Практически вся европейская часть СССР лежала в развалинах, заводы были разрушены, поля выжжены, миллионы людей убиты, страна голодала. Однако Сталина гораздо больше волновали геополитические проблемы и собственный международный престиж.

«Система оплаты труда «Стаканов», о которой идет речь в разведдонесении, — не что иное, как система Стаханова, шахтера-передовика, одного из главных символов коммунистической пропаганды ударного труда.

Впрочем, ошибаясь в написании фамилии, американские разведчики были не так уж далеки от истины: в СССР ходила не лишенная оснований молва о чрезмерном пристрастии Алексея Григорьевича Стаханова к горячительным напиткам, а его последователей-стахановцев нередко называли «стакановцами».

Шли поезда на Восток

Поднимать немецкую экономику советские оккупационные власти принялись не сразу — сначала провели ее «зачистку».

Алексей Стаханов (на переднем плане), новатор угольной промышленности, основоположник Стахановского движения, среди шахтеров Донбасса. Украинская ССР.
© РИА Новости
Перейти в фотобанк

Из Германии вывозили все, включая снятые с полотна железнодорожные рельсы, но прежде всего — военно-промышленные производства. Был даже создан Особый комитет Государственного комитета обороны СССР, координировавший эту деятельность.

За год — с марта 1945-го по март 1946-го — в СССР отправили около трех тысяч заводов. Причем трофеи шли и на продажу.

«Посольство США в Москве прислало конфиденциальную информацию, полученную американским корреспондентом, о том, что Аргентина попросила СССР предоставить ей трофейное германское оружие и оборудование для производства вооружений германского типа», — сообщается в обзоре от 13 июля 1946 года.

Фрагмент обзора донесений разведки США от 13 июля 1946 года о том, что Аргентина просит предоставить ей трофейное германское оборудование для производства вооружений
© CIA

Вместе с заводами СССР достались и германские квалифицированные кадры.

В сводке от 19 июля 1946 года упоминается, что Европейское командование Вооруженных сил США настоятельно рекомендует Пентагону не препятствовать контактам американских военных с немецкими специалистами. «Некоторые важные для нас ученые уже исчезли, по-видимому, для работы в Советах», — отмечается в донесении.

«Советские трудовые депортации распространились на всю советскую зону и теперь охватывают от десяти тысяч до 15 тысяч человек», — сообщает разведка 17 октября 1946 года со ссылкой на американского дипломата Роберта Мерфи, в то время — главного представителя Государственного департамента в Германии.

Он говорил, что вывоз в СССР рабочих рук выглядит «особенно бесчеловечным».

Довольно скоро в Москве поняли бесперспективность такого пути. Демонтаж восточногерманской экономики усиливал безработицу, усугубляя и без того тяжелую ситуацию в стране.

И советское правительство решило не разрушать, а создавать в Германии заводы.

«Советы нуждаются в потребительских товарах немецкого производства, которые они хотели бы предоставить в качестве «важной меры» развития политических свобод для немецкого населения в их зоне», — говорится в отчете от 17 октября.

А обзор от 10 октября информирует о том, что товары, изготовленные в советской оккупационной зоне Германии, пользуются повышенным спросом в Чили. Посол США в этой стране Клод Бауэрс со ссылкой на советского торгового атташе отмечает превосходство немецких химикатов и сельскохозяйственной техники над аналогичной американской продукцией.

9 марта 1953 года. В час похорон И. В. Сталина на улицах Москвы. Репродукция фотографии.
© РИА Новости
Перейти в фотобанк

В 1954 году, через год после смерти Сталина, СССР безвозмездно передал все акционерные общества со своим участием в Восточной Германии властям ГДР.

Призрак бродит по Европе

Сразу после войны победители начали делить мир на два лагеря: западный и восточный, капиталистический и социалистический. Уже в первый послевоенный год так называемый соцлагерь обретает характерные черты. На выборах в восточноевропейских странах побеждают просоветские — коммунистические, социалистические, социал-демократические — партии. Американские разведчики видят в этом целенаправленную политику Советов.

«Посол США в Варшаве Артур Лейн проинформирован «очень надежным источником», что Сталин в минувшем месяце сказал польской коммунистической и социалистической делегации в Москве, что поддержание порядка в Польше важнее, чем отношение к выборам США и Великобритании». Это — из отчета от 1 октября 1946 года.

Фрагмент обзора с донесениями разведки США от 1 октября 1946 года, озаглавленный "Взгляд Сталина на выборы"
© CIA

В другом донесении разведчики излагают непроверенную, по их признанию, информацию. Якобы, вернувшись из Москвы после переговоров с главой советского МИД Вячеславом Молотовым и его заместителем Андреем Вышинским, румынский министр юстиции Патраскану сообщил, что СССР надеется доминировать в Европе, не прибегая к силе, а опираясь на местные коммунистические партии. Кремль «уже обеспечил необходимые условия для коммунизации советской зоны Германии и настроен на коммунизацию Балкан».

«Генеральный секретарь болгарского внешнеполитического ведомства Алтунов сказал представителю США Барнсу в Софии, что Болгария и СССР создали ситуацию, при которой США и Великобритания бессильны «совершать нечто большее, чем писать заявления». По словам Алтунова, СССР никогда не рискнет войной с англичанами и американцами, но продолжит «провокационный экспансионистский путь», — говорится в сводке от 14 ноября.

Ялтинская конференция. Флаги трех союзных держав в Севастополе. Февраль 1945 года.
© РИА Новости / Алексей Межуев
Перейти в фотобанк

Американская разведка предсказывает массовый террор в Болгарии. Новые коммунистические власти намерены «испугать и поставить людей на колени до того, как советские войска покинут страну. Коммунисты, понимая, что люди боятся советских войск больше, чем свою полицию безопасности, опасаются народного противостояния после ухода Советов» и примут превентивные меры, сообщается в обзоре от 17 января 1947 года.

А в Польше, Венгрии, Румынии аресты уже идут. Глава Польской крестьянской партии, вице-премьер и министр земледелия Станислав Миколайчик жалуется американцам на то, что в преддверии выборов тысячи его однопартийцев взяты под стражу. Он также говорит, что Советы скупают в Восточной Польше зерно. По словам Миколайчика, это может вызвать голод в стране. Данная информация содержится в отчете разведки от 18 ноября 1946-го.

В Венгрии контролируемая коммунистами политическая полиция арестовала около 300 человек — «ведущих деятелей всех венгерских некоммунистических антиправительственных организаций и антифашистского сопротивления», — отмечается в обзоре от 31 декабря.

Война разведок

Вчерашние союзники — США и СССР — не прекращают пристально следить друг за другом, и «война разведок» становится все ожесточеннее. «Советские агенты допросили и запугали сотрудника Министерства иностранных дел Австрии, живущего в советской зоне, для получения информации о документах МИД», — сказано в отчете от 3 октября 1946 года.

А несколькими днями ранее, 28 сентября, разведведомство рекомендует направить специалистов на север Греции — для допроса дезертиров из Советской армии, которые попадают туда, пересекая албанскую границу. Ставится задача получения информации о советских воинских частях и выявления потенциальных агентов разведки.

Американцы подозревают в шпионаже не только советских военных, но и граждан восточноевропейских стран. В частности, работников консульских учреждений Чехословакии, расположенных в американской зоне оккупации.

«Эти миссии использовались и используются для прикрытия деятельности советской разведки», — докладывают президенту Трумэну 9 января 1947 года.

Фрагмент обзора донесений разведки США от 9 января 1947 года — о том, что граждан Чехословакии подозревают в работе на советскую разведку
© CIA

Со своей стороны, любой намек на возможное сближение стран американская разведка тут же расценивает как шанс проникнуть в СССР. В обзоре от 16 декабря 1946-го есть донесение о том, что, по информации, исходящей от советских представителей, Советский Союз намеревается усовершенствовать гражданское авиасообщение между Москвой и Берлином, используя передовое американское оборудование. Для этого в СССР, возможно, пригласят специалистов из Соединенных Штатов. «Вероятная потребность Советского Союза в технической помощи США открывает нам возможность проникнуть за железный занавес», — указывают американские разведчики.

Для сбора информации о происходящем в СССР они пользуются самыми разными источниками. Даже незначительные, на первый взгляд, факты служат поводом для далекоидущих предположений.

Учения советских войск в Германской Демократической Республике.
© РИА Новости / Семеляк
Перейти в фотобанк

«Военный атташе США в России сообщает, что видел американские бомбардировщики B-29, B-24 и B-17, припаркованные вблизи исследовательского центра в окрестностях Москвы», — передает разведка. Немедленно рождается подозрение в том, что Советы намерены изучить и скопировать американскую военную технику.

«Советские танки уже идут»

«Американский военный атташе в Варшаве узнал <…> о движении советских войск и техники через Польшу в Германию в течение последних трех недель. На танках и железнодорожных вагонах замечены такие лозунги как «Смерть англосаксам!» и «Мы уничтожили Германию, уничтожим и Англию с Америкой!». Судя по всему, войска с энтузиазмом относятся к открытию «нового фронта» в Германии», — 16 ноября 1946 года главе Белого дома передают сведения, очень напоминающие обычную газетную утку.

Особенно неправдоподобно выглядят те самые лозунги, которые кто-то из информаторов «видел своими глазами».

«Посольство США в Мадриде сообщает о серьезной обеспокоенности в католических кругах из-за слухов о возможной поддержке Испанией советской политики в Северной Африке и Средиземноморье в обмен на поддержку в ООН. В то же время посольство комментирует, что такое соглашение «кажется неправдоподобным», — указывается в отчете от 2 декабря 1946 года. Опасения возможного сближения режимов двух генералиссимусов — Сталина и Франко — звучат в донесениях не раз.

Фрагмент обзора донесений разведки США от 2 декабря 1946 года с опасениями по поводу возможного сближения режимов Сталина и Франко.
© CIA

На слухи американские разведчики вообще ссылаются часто. Та же ситуация — с якобы «инфильтрацией» советских граждан в ту или иную страну, которую Москва хочет сделать подконтрольной себе и использовать в собственных интересах.

Совместное строительство горно-обогатительного комбината окислительных руд СССР, Чехословакии, ГДР и Румынии. Объект румынских строителей.
Совместное строительство горно-обогатительного комбината окислительных руд СССР, Чехословакии, ГДР и Румынии. Объект румынских строителей.
© РИА Новости / Маевский
Перейти в фотобанк
Совместное строительство горно-обогатительного комбината окислительных руд СССР, Чехословакии, ГДР и Румынии. Общий вид корпуса обогащения объекта Чехословакии.
Совместное строительство горно-обогатительного комбината окислительных руд СССР, Чехословакии, ГДР и Румынии. Общий вид корпуса обогащения объекта Чехословакии.
© РИА Новости / Маевский
Перейти в фотобанк
Совместное строительство горно-обогатительного комбината окислительных руд СССР, Чехословакии, ГДР и Румынии. На территории корпуса обогащения объекта Чехословакии.
Совместное строительство горно-обогатительного комбината окислительных руд СССР, Чехословакии, ГДР и Румынии. На территории корпуса обогащения объекта Чехословакии.
© РИА Новости / Маевский
Перейти в фотобанк
1 / 3
Совместное строительство горно-обогатительного комбината окислительных руд СССР, Чехословакии, ГДР и Румынии. Объект румынских строителей.
© РИА Новости / Маевский
Перейти в фотобанк

Девятнадцатого ноября 1946 года разведчики сообщают из балканской области Добруджа, что там «продолжается непрерывное увеличение населения, не имеющее внятных объяснений. Особое недоумение вызывает присутствие большого числа советских гражданских лиц с семьями, которые кажутся блуждающими по улицам без определенных занятий.

Не исключено, что у СССР есть долгосрочный план «русификации» румынской части Добруджи (черноморский прибрежный район между СССР и Болгарией), которая в будущем может служить связующим звеном между СССР и предполагаемой южнославянской федерацией», — говорится в донесении, больше напоминающем беллетристику в жанре фантастики.

Сюда же можно отнести и сообщение из Чехословакии, куда, по подозрениям разведки, Москва засылает переодетых в гражданское военных, чьими силами намеревается разрабатывать залежи урана на севере страны. Обзор с таким донесением оказался в руках Гарри Трумэна 10 февраля 1947 года.

ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена