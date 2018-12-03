Как американские шпионы пытались, но не могли понять СССР

Рассекреченные документы разведки США рассказывают о послевоенном периоде — когда самая страшная в истории человечества бойня сменилась ненадежным, хрупким миром. Горячая война перетекала в холодную. Каждый день на стол президента США Гарри Трумэна ложились обзоры донесений американских разведслужб со всего мира. И более чем наполовину они были посвящены СССР — политике Москвы на международной арене и в оккупированных зонах, а также ситуации внутри страны. РИА Новости продолжает изучать рассекреченные материалы из архивов ЦРУ.
В декабре 1946 года предшественница ЦРУ, Центральная разведывательная группа (CIG), поведала Трумэну о том, как советское правительство организует в Восточной Германии восстановление промышленных предприятий.
«Действующий американский политический советник Хит получил информацию, которую он считает достоверной, о том, что порядка 220 ведущих промышленных предприятий, вошедших в состав советского акционерного общества Soviet Industries A.G., освобождены от налога на имущество и на капитал. Сообщается также, что на этих заводах установлена система оплаты труда "Стаканов"», — говорится в дайджесте от 11 декабря.
Судя по всему, под названием «Soviet Industries A.G.» разведчики имели в виду сеть акционерных обществ, созданных после войны в Восточной Германии с советским участием, их было более тридцати.
Воссоздание немецких заводов входило в планы советского правительства по получению репараций от побежденной Германии.
На Ялтинской конференции стран-победительниц в феврале 1945 года Иосиф Сталин озвучил сумму: 20 миллиардов долларов США. Половина предназначалась Советскому Союзу, внесшему наибольший вклад в победу и сильнее других пострадавшему в войне.
Американский президент Франклин Рузвельт и британский премьер Уинстон Черчилль приняли предложение Сталина.
На самом деле эта сумма — лишь ничтожная, менее 10 процентов, часть нанесенного СССР во Второй мировой ущерба. «Щедрость» Сталина объяснялась стремлением избежать ошибок, допущенных на Парижской встрече в 1919 году при заключении Версальского мира.
Тогда наложенные на Германию репарации оказались неподъемными, поставили страну в унизительное положение, что и привело в конце концов к победе национал-социалистов и формированию фашистского режима.
Впрочем, очевидно и другое: пренебрежение вождя к нуждам своего, советского народа. Практически вся европейская часть СССР лежала в развалинах, заводы были разрушены, поля выжжены, миллионы людей убиты, страна голодала. Однако Сталина гораздо больше волновали геополитические проблемы и собственный международный престиж.
«Система оплаты труда «Стаканов», о которой идет речь в разведдонесении, — не что иное, как система Стаханова, шахтера-передовика, одного из главных символов коммунистической пропаганды ударного труда.
Впрочем, ошибаясь в написании фамилии, американские разведчики были не так уж далеки от истины: в СССР ходила не лишенная оснований молва о чрезмерном пристрастии Алексея Григорьевича Стаханова к горячительным напиткам, а его последователей-стахановцев нередко называли «стакановцами».
Поднимать немецкую экономику советские оккупационные власти принялись не сразу — сначала провели ее «зачистку».
Из Германии вывозили все, включая снятые с полотна железнодорожные рельсы, но прежде всего — военно-промышленные производства. Был даже создан Особый комитет Государственного комитета обороны СССР, координировавший эту деятельность.
За год — с марта 1945-го по март 1946-го — в СССР отправили около трех тысяч заводов. Причем трофеи шли и на продажу.
«Посольство США в Москве прислало конфиденциальную информацию, полученную американским корреспондентом, о том, что Аргентина попросила СССР предоставить ей трофейное германское оружие и оборудование для производства вооружений германского типа», — сообщается в обзоре от 13 июля 1946 года.
Вместе с заводами СССР достались и германские квалифицированные кадры.
В сводке от 19 июля 1946 года упоминается, что Европейское командование Вооруженных сил США настоятельно рекомендует Пентагону не препятствовать контактам американских военных с немецкими специалистами. «Некоторые важные для нас ученые уже исчезли, по-видимому, для работы в Советах», — отмечается в донесении.
«Советские трудовые депортации распространились на всю советскую зону и теперь охватывают от десяти тысяч до 15 тысяч человек», — сообщает разведка 17 октября 1946 года со ссылкой на американского дипломата Роберта Мерфи, в то время — главного представителя Государственного департамента в Германии.
Он говорил, что вывоз в СССР рабочих рук выглядит «особенно бесчеловечным».
Довольно скоро в Москве поняли бесперспективность такого пути. Демонтаж восточногерманской экономики усиливал безработицу, усугубляя и без того тяжелую ситуацию в стране.
И советское правительство решило не разрушать, а создавать в Германии заводы.
«Советы нуждаются в потребительских товарах немецкого производства, которые они хотели бы предоставить в качестве «важной меры» развития политических свобод для немецкого населения в их зоне», — говорится в отчете от 17 октября.
А обзор от 10 октября информирует о том, что товары, изготовленные в советской оккупационной зоне Германии, пользуются повышенным спросом в Чили. Посол США в этой стране Клод Бауэрс со ссылкой на советского торгового атташе отмечает превосходство немецких химикатов и сельскохозяйственной техники над аналогичной американской продукцией.
В 1954 году, через год после смерти Сталина, СССР безвозмездно передал все акционерные общества со своим участием в Восточной Германии властям ГДР.
Сразу после войны победители начали делить мир на два лагеря: западный и восточный, капиталистический и социалистический. Уже в первый послевоенный год так называемый соцлагерь обретает характерные черты. На выборах в восточноевропейских странах побеждают просоветские — коммунистические, социалистические, социал-демократические — партии. Американские разведчики видят в этом целенаправленную политику Советов.
«Посол США в Варшаве Артур Лейн проинформирован «очень надежным источником», что Сталин в минувшем месяце сказал польской коммунистической и социалистической делегации в Москве, что поддержание порядка в Польше важнее, чем отношение к выборам США и Великобритании». Это — из отчета от 1 октября 1946 года.
В другом донесении разведчики излагают непроверенную, по их признанию, информацию. Якобы, вернувшись из Москвы после переговоров с главой советского МИД Вячеславом Молотовым и его заместителем Андреем Вышинским, румынский министр юстиции Патраскану сообщил, что СССР надеется доминировать в Европе, не прибегая к силе, а опираясь на местные коммунистические партии. Кремль «уже обеспечил необходимые условия для коммунизации советской зоны Германии и настроен на коммунизацию Балкан».
«Генеральный секретарь болгарского внешнеполитического ведомства Алтунов сказал представителю США Барнсу в Софии, что Болгария и СССР создали ситуацию, при которой США и Великобритания бессильны «совершать нечто большее, чем писать заявления». По словам Алтунова, СССР никогда не рискнет войной с англичанами и американцами, но продолжит «провокационный экспансионистский путь», — говорится в сводке от 14 ноября.
Американская разведка предсказывает массовый террор в Болгарии. Новые коммунистические власти намерены «испугать и поставить людей на колени до того, как советские войска покинут страну. Коммунисты, понимая, что люди боятся советских войск больше, чем свою полицию безопасности, опасаются народного противостояния после ухода Советов» и примут превентивные меры, сообщается в обзоре от 17 января 1947 года.
А в Польше, Венгрии, Румынии аресты уже идут. Глава Польской крестьянской партии, вице-премьер и министр земледелия Станислав Миколайчик жалуется американцам на то, что в преддверии выборов тысячи его однопартийцев взяты под стражу. Он также говорит, что Советы скупают в Восточной Польше зерно. По словам Миколайчика, это может вызвать голод в стране. Данная информация содержится в отчете разведки от 18 ноября 1946-го.
В Венгрии контролируемая коммунистами политическая полиция арестовала около 300 человек — «ведущих деятелей всех венгерских некоммунистических антиправительственных организаций и антифашистского сопротивления», — отмечается в обзоре от 31 декабря.
Вчерашние союзники — США и СССР — не прекращают пристально следить друг за другом, и «война разведок» становится все ожесточеннее. «Советские агенты допросили и запугали сотрудника Министерства иностранных дел Австрии, живущего в советской зоне, для получения информации о документах МИД», — сказано в отчете от 3 октября 1946 года.
А несколькими днями ранее, 28 сентября, разведведомство рекомендует направить специалистов на север Греции — для допроса дезертиров из Советской армии, которые попадают туда, пересекая албанскую границу. Ставится задача получения информации о советских воинских частях и выявления потенциальных агентов разведки.
Американцы подозревают в шпионаже не только советских военных, но и граждан восточноевропейских стран. В частности, работников консульских учреждений Чехословакии, расположенных в американской зоне оккупации.
«Эти миссии использовались и используются для прикрытия деятельности советской разведки», — докладывают президенту Трумэну 9 января 1947 года.
Со своей стороны, любой намек на возможное сближение стран американская разведка тут же расценивает как шанс проникнуть в СССР. В обзоре от 16 декабря 1946-го есть донесение о том, что, по информации, исходящей от советских представителей, Советский Союз намеревается усовершенствовать гражданское авиасообщение между Москвой и Берлином, используя передовое американское оборудование. Для этого в СССР, возможно, пригласят специалистов из Соединенных Штатов. «Вероятная потребность Советского Союза в технической помощи США открывает нам возможность проникнуть за железный занавес», — указывают американские разведчики.
Для сбора информации о происходящем в СССР они пользуются самыми разными источниками. Даже незначительные, на первый взгляд, факты служат поводом для далекоидущих предположений.
«Военный атташе США в России сообщает, что видел американские бомбардировщики B-29, B-24 и B-17, припаркованные вблизи исследовательского центра в окрестностях Москвы», — передает разведка. Немедленно рождается подозрение в том, что Советы намерены изучить и скопировать американскую военную технику.
«Американский военный атташе в Варшаве узнал <…> о движении советских войск и техники через Польшу в Германию в течение последних трех недель. На танках и железнодорожных вагонах замечены такие лозунги как «Смерть англосаксам!» и «Мы уничтожили Германию, уничтожим и Англию с Америкой!». Судя по всему, войска с энтузиазмом относятся к открытию «нового фронта» в Германии», — 16 ноября 1946 года главе Белого дома передают сведения, очень напоминающие обычную газетную утку.
Особенно неправдоподобно выглядят те самые лозунги, которые кто-то из информаторов «видел своими глазами».
«Посольство США в Мадриде сообщает о серьезной обеспокоенности в католических кругах из-за слухов о возможной поддержке Испанией советской политики в Северной Африке и Средиземноморье в обмен на поддержку в ООН. В то же время посольство комментирует, что такое соглашение «кажется неправдоподобным», — указывается в отчете от 2 декабря 1946 года. Опасения возможного сближения режимов двух генералиссимусов — Сталина и Франко — звучат в донесениях не раз.
На слухи американские разведчики вообще ссылаются часто. Та же ситуация — с якобы «инфильтрацией» советских граждан в ту или иную страну, которую Москва хочет сделать подконтрольной себе и использовать в собственных интересах.
Девятнадцатого ноября 1946 года разведчики сообщают из балканской области Добруджа, что там «продолжается непрерывное увеличение населения, не имеющее внятных объяснений. Особое недоумение вызывает присутствие большого числа советских гражданских лиц с семьями, которые кажутся блуждающими по улицам без определенных занятий.
Не исключено, что у СССР есть долгосрочный план «русификации» румынской части Добруджи (черноморский прибрежный район между СССР и Болгарией), которая в будущем может служить связующим звеном между СССР и предполагаемой южнославянской федерацией», — говорится в донесении, больше напоминающем беллетристику в жанре фантастики.
Сюда же можно отнести и сообщение из Чехословакии, куда, по подозрениям разведки, Москва засылает переодетых в гражданское военных, чьими силами намеревается разрабатывать залежи урана на севере страны. Обзор с таким донесением оказался в руках Гарри Трумэна 10 февраля 1947 года.
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