Не надежнее выглядят и предположения разведчиков о том, что, одержав победу в войне, СССР стремится в мировые лидеры. Зачастую донесения вообще не содержат никаких ссылок на первичные источники и строятся лишь на чьем-то мнении. Как, например, сообщение из Лондона, также включенное в сводку для президента от 18 апреля.

«По данным посольства (США. — Прим. ред.) в Лондоне, британское Министерство иностранных дел больше не считает, что Советы заинтересованы прежде всего в обеспечении собственной безопасности, чтобы затем сосредоточить внимание на внутреннем развитии. Британские дипломаты полагают, что Советы «мотивированы на идею мирового господства, которое должно быть достигнуто косвенно путем пропаганды коммунистической доктрины и непосредственно — посредством оказания давления на другие страны», — отмечает документ.