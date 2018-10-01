Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало большой массив рассекреченных архивных документов: 275 сводок донесений американской разведки, которые каждый день ложились на стол президенту Гарри Трумэну в 1946 году. Холодная война еще не началась, но интересы победителей нацистской Германии расходятся все сильнее: Вашингтон делит с Москвой Европу и усиленно шпионит за вчерашним союзником, подозревая его в претензиях на мировое господство.
Третьего июля 1946 года разведка сообщила президенту Трумэну об отставке главнокомандующего сухопутными войсками маршала Георгия Жукова.
«Возможно, слухи о том, что маршал Жуков недавно был освобожден от должности главнокомандующего сухопутными войсками СССР и назначен командовать Одесским военным округом, подтверждаются. По имеющейся информации, Жуков сказал Сталину, что он не может оставаться на посту главы сухопутных войск, поскольку вождь не согласился с ним в принципиальных вопросах», — говорится в документе со ссылкой на американского военного атташе в Москве.
Смещение прославленного полководца, занимавшего несколько важных государственных постов, было значимым событием. Однако информация опоздала почти на месяц — Жукова отстранили от должности еще 9 июня. Маршала обвинили в незаконном присвоении множества трофеев и раздувании личных заслуг в разгроме гитлеровцев. Слухи о том, что полководец пал жертвой собственной строптивости и посмел возражать Сталину, действительно долго циркулировали.
Примечательно, что в докладе президенту Центральная разведывательная служба (CIG, предшественница ЦРУ) опиралась именно на слухи.
Впрочем, это не единственный подобный пример. Многие донесения, поступавшие в Белый дом, построены на сведениях, которые трудно назвать достоверными.
А иногда — просто на домыслах, вольной интерпретации данных из открытых источников.
«Посол Смит в Москве сообщает, что фотографии в советской прессе, опубликованные в связи со смертью бывшего президента Калинина, еще раз подчеркивают важность в советской иерархии Георгия Маленкова, Лаврентия Берии и небольшой группы в Политбюро (речь идет о Вячеславе Молотове, Андрее Жданове, Анастасе Микояне, Николае Булганине и, разумеется, Иосифе Сталине. — Прим. ред.). Смит полагает, что Сталин считает нынешний период «одним из кризисных для режима», требующим энергичного внутреннего контроля и гарантий защиты от иностранных подрывных влияний», — докладывает сводка от 27 июня.
Американской разведке, не имевшей в тот период надежных информаторов в партийных и государственных органах, приходилось анализировать фотографии в советских газетах. Качество такой «аналитики» оставляло желать лучшего, но все это попадало в руки президенту — Гарри Трумэну. И на этой основе строилась американская политика в отношении СССР.
Не надежнее выглядят и предположения разведчиков о том, что, одержав победу в войне, СССР стремится в мировые лидеры. Зачастую донесения вообще не содержат никаких ссылок на первичные источники и строятся лишь на чьем-то мнении. Как, например, сообщение из Лондона, также включенное в сводку для президента от 18 апреля.
«По данным посольства (США. — Прим. ред.) в Лондоне, британское Министерство иностранных дел больше не считает, что Советы заинтересованы прежде всего в обеспечении собственной безопасности, чтобы затем сосредоточить внимание на внутреннем развитии. Британские дипломаты полагают, что Советы «мотивированы на идею мирового господства, которое должно быть достигнуто косвенно путем пропаганды коммунистической доктрины и непосредственно — посредством оказания давления на другие страны», — отмечает документ.
В том же духе выдержаны сообщения из самых разных стран. К примеру, в сводке от 8 мая утверждается, что французские коммунисты при поддержке СССР готовят переворот в стране, и даже названа конкретная дата: 12 мая. Из Турции 23 апреля: «Советский Союз намерен взять под контроль средиземноморские проливы». Из Венгрии 10 мая: «Советы собираются захватить весь Дунай». В тот же день из Сирии и Ливана: «Советское влияние с каждым днем набирает силу».
Пять дней спустя президенту докладывают: Советы устанавливают полный контроль над румынской экономикой. А из далекой Аргентины предупреждают, что «будущий конфликт между западными державами и Советским Союзом почти неизбежен». На резкую активизацию «коммунистической агитации» президенту жалуются из Бразилии.
«Красная зараза» расползается даже в самые удаленные уголки планеты. Так, сводка от 29 марта утверждает, что СССР нацелился на Микронезийские острова в Океании.
Основанием опять-таки служит лишь публикация в прессе — статья в «Советском журнале мировой экономики и мировой политики».
«В статье подчеркиваются (а) стратегическое значение Микронезии в поддержании стабильного мира и (б) опасность, которую эти острова представили в руках агрессивных держав, таких как Германия и Япония. Морской атташе отмечает, что… это указывает на план пропаганды против США как агрессивной империалистической державы», — сказано в донесении.
Развивается шпиономания. Командующий оккупационными силами США в Австрии генерал Марк Кларк сообщает 14 марта, что «советское командование использует любые поводы для продления срока пребывания своей миссии по репатриации в зоне США». По утверждению генерала, «разведывательная работа в зоне США представляет собой небольшую часть ее деятельности».
Другой генерал — командующий войсками США в Европе и главнокомандующий американскими оккупационными войсками в Германии Джозеф Макнерни — обращает внимание на «серьезную активизацию советского шпионажа в районе Берлина». По его словам, «методы советской разведки включают угрозы и взятки немецким гражданским лицам, нанятым армией США».
В сводке от 27 марта — донесение из Багдада, в котором высказано подозрение, что среди паломников, совершающих хадж, в страну прибыло немало шпионов из СССР с задачей «советской агитации среди шиитов».
«Военный атташе США в Копенгагене был проинформирован обычно надежным источником о том, что советские агенты секретной разведки проникают на Аляску и в Гренландию.
Военный атташе оценивает эту информацию как вероятно истинную», — информирует сводка от 20 июня.
Самая страшная в истории война закончилась совсем недавно, экономика многих стран разрушена, Европе грозит голод.
В какой-то момент Пентагон предлагает в интересах американского бюджета прекратить поставки зерна в Германию — разведка предупреждает Белый дом, что это может вызвать беспорядки на оккупированных территориях.
«В ответ на предложение военного ведомства о прекращении всех поставок пшеницы в Германию генерал Клей (Люсиус Клей — глава администрации американской зоны оккупации Германии. — Прим. ред.) заявляет, что для поддержания рациона в размере 1380 калорий потребуется до 46 тысяч тонн пшеницы в месяц до сентября, до уборки урожая. Это составит половину рациона — минимум, необходимый для предотвращения голода и беспорядков», — говорится в сводке от 21 марта.
Одновременно разведчики докладывают о том, как СССР оказывает помощь населению стран советской зоны оккупации. И связывают это с намерениями Москвы усилить влияние на политику этих государств.
«Делегация США в Будапеште сообщает, что маршалу Толбухину Москва разрешила предоставить в распоряжение румынского правительства и румынских крестьян механизированное оборудование, лошадей и войска от советских войск в Румынии, чтобы помочь «в сельскохозяйственной кампании». Делегация отмечает, что такой шаг позволит Советам и правительству Грозы (Петро Гроза, премьер-министр коалиционного венгерского правительства. — Прим. ред.) оказать давление на консервативное крестьянство к предстоящим выборам», — сообщает разведка президенту 18 марта.
«Посол США в Праге Штайнхардт узнал из надежного источника, что Советы обещали правительству Чехословакии до 30 тысяч тонн пшеницы к 15 мая. Штайнхардт указывает, что советское обещание явно предназначено для укрепления коммунистической партии на выборах 26 мая и прибытие советской пшеницы будет широко освещаться Министерством чешской информации, контролируемым коммунистами», — отмечается в сводке от 1 мая.
Все это время сам Советский Союз с невероятным трудом преодолевает разруху. Ситуация в СССР также находится в поле зрения разведки.
«Американский военный атташе в Лондоне узнал из надежного источника, что трехмесячная засуха на Украине приведет к потере половины запланированного урожая зерна», — информируют Трумэна 31 мая.
А в одном из донесений даже высказывается предположение о том, что СССР не торопится сокращать свои войска в Европе, потому что «дома их нечем кормить».
К лету 1946 года США — единственное в мире государство, обладающее ядерным оружием. В августе 1945-го были сброшены атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. И Вашингтон всячески старается поддерживать статус ядерной державы.
«Государственный департамент распространил всем членам Комиссии ООН по атомной энергии (Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Египет, Франция, Мексика, Нидерланды, Польша, СССР и Великобритания) приглашение послать одного представителя прессы и двух представителей правительства, чтобы они могли стать свидетелями испытаний атомной бомбы на атолле Бикини в июле и августе», — докладывает разведка 6 мая.
В том же донесении упоминается о выделении военных кораблей для проведения этих испытаний.
Первого июля бомбу большой мощности сбросили на 73 корабля — устаревших и подлежавших списанию. Так американцы продемонстрировали миру разрушительную силу нового оружия.
СССР форсирует свой атомный проект. Американская разведка догадывается об этом, но детальной информацией не располагает.
«Военный атташе в Париже услышал недавнюю советскую директиву о том, что Советы овладеют технологией и частично возможностью использовать атомную бомбу к середине 1947 года», — рапортуют президенту 29 мая.
Первый советский заряд для атомной бомбы испытали на Семипалатинском полигоне в Казахстане 29 августа 1949 года.
Президенту Трумэну всячески советуют развернуть мощную пропагандистскую кампанию, направленную на Советский Союз.
«Посол в СССР Смит сообщает, что его беспокоит рекомендация комитета по ассигнованиям сената приостановить издание журнала «Америка» на основании его ограниченного распространения в СССР. По мнению Смита, прекращение выпуска «Америки» крайне нежелательно», — говорится в сводке от 15 апреля.
Неделей позже, также со ссылкой на посла Уолтера Смита, в одном из донесений разведки приводится мнение о том, что необходимо организовать радиовещание из США на русском языке, причем доверить такую задачу можно только государственной компании.
В сводке от 5 июня уточняется: вещание должно вестись в ночное время. Главной задачей, по мнению Смита, станет «борьба с антиамериканской пропагандой».
Год спустя, в 1947-м, на радиостанции «Голос Америки» создадут отдел вещания на русском языке.
…Около тысячи машинописных страниц рассказывают о секретах семидесятидвухлетней давности. Многие пункты помечены грифом «Секретно» и «Совершенно секретно».
И даже сейчас немало донесений по-прежнему закрыты для чтения, как и некоторые источники информации.
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