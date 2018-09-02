Например, о предоставлении Советскому Союзу кредита США в размере десяти миллиардов долларов в обмен на поддержку американских предложений по содействию мировой торговле, справедливому распределению сырья и регулированию международной валюты.

А в Ялте представитель президента США Гарри Гопкинс и министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов подписали соглашение о том, что Вашингтон принимает советское требование о свободном доступе в Средиземное море в обмен на признание советской стороной абсолютной независимости Австрии, Венгрии, Чехословакии, Румынии, Болгарии и Югославии. Кроме того, в сообщении разведки упоминаются договоренности об использовании Советским Союзом труда немецких военнопленных и германских технологий, об отношениях с Сирией, Ливией, Ираком…