Турция опасается нападения СССР, собирающегося захватить черноморские проливы, Швеция боится советских ракет. Европу захлестывает волна беженцев, а Вашингтон утверждает, что Москва влияет на выборы в европейских странах. Эти сообщения — из послевоенного 1946 года. РИА Новости продолжает изучать рассекреченные ЦРУ обзоры донесений американской разведки президенту США Гарри Трумэну.
В августе 1946-го разведчики информируют, что с полигона Пенемюнде на северо-востоке Германии выпущено несколько ракет в сторону Норвегии, Финляндии и Швеции. Бывший ракетный центр Третьего рейха оказался в зоне оккупации советских войск, и в Вашингтоне подозревают, что СССР продолжает работать над созданием нового вида оружия. Нашлись очевидцы, которые якобы своими глазами видели летящие ракеты.
«Военный атташе США в Осло узнал о том, что корабль в Северной части Балтийского моря передавал закодированные сообщения на русском языке советской береговой станции, по-видимому, относительно полета ракет, запущенных из Пенемюнде и направленных на Северную Прибалтику и Северную Финляндию. Из сообщения корабля может следовать также, что объекты, замеченные над Норвегией и Швецией, были теми же ракетами», — говорится в ежедневном обзоре разведдонесений от 16 августа.
Однако очень скоро разведчики были вынуждены признать свою ошибку.
«Военно-морской атташе США в Стокгольме считает, что шведские военачальники молчаливо одобрили мистификацию, дабы усилить противостояние Запада и Востока и увеличить военный бюджет Швеции. Официальные лица страны мало сделали для того, чтобы развеять беспокойство и опровергнуть ложную информацию о советских ракетах. Это создало почву для дальнейших спекуляций. Шведские власти опасаются, что на них может лечь ответственность за разлад между великими державами», — отмечается в дайджесте от 26 августа.
Военные историки установили, что последнюю ракету «Фау-2» с полигона Пенемюнде запустили еще гитлеровцы — в феврале 1945-го.
«Посол Турции в СССР сказал послу США Уилсону в Анкаре, что назначение Жукова в Одессу, если оно действительно состоялось, указывает на возможную советскую подготовку к военным действиям. Речь идет вовсе не о «ссылке» Жукова, которого считают «верным сталинцем» и убежденным членом партии. По словам посла, влиятельная группа среди советских лидеров выступает за прямую атаку, считая дипломатические методы неэффективными. И первый удар будет нанесен по Турции», — отмечается в сводке от 1 августа.
Именно от Турции исходит вторая опасная мистификация — о подготовке Советским Союзом войны за черноморские проливы. Действительно, еще на Потсдамской конференции 1945 года СССР поднял вопрос о пересмотре международной конвенции Монтрё, касающейся статуса Босфора и Дарданелл. Москва планировала разместить в Дарданеллах военную базу, настаивала на более благоприятном для себя режиме прохода через проливы. Кроме того, Анкаре предъявили территориальные претензии.
Все эти требования советская сторона сняла в 1953 году, сразу после смерти Сталина. Но тогда, в 1946-м, намерения Кремля воспринимались как зловещие.
«СССР стремится использовать вопрос о проливах, чтобы уничтожить независимость Турции и создать дружественный ему режим в этой стране. Если Турция подпадет под советский контроль, то у СССР возникнет соблазн продвинуться в Персидский залив и Суэцкий канал. Необходимо поддержать Турцию и заблокировать устремления Москвы», — передает разведка 13 августа.
Однако в том же обзоре читаем: Сталин «в недавнем разговоре с министром иностранных дел Чехословакии Яном Масариком трижды настойчиво повторил, что у СССР нет намерения нападать на Турцию».
«Генерал Робертсон, представитель ACC (Air Combat Command — Военное авиационное командование. — Прим. ред.) США в Болгарии, не находит никаких доказательств в поддержку слухов о возможном наступлении Советской армии из Болгарии против Турции», — говорится в отчете от 14 августа.
«Военный атташе США в Москве заявляет, что советские войска на границах Турции «считаются неадекватными для атаки». Он «серьезно сомневается» в том, что внутренняя ситуация в СССР позволит в настоящее время вести крупную войну» — информация от 3 сентября.
Наконец, 17 сентября разведчики получают донесение из Голландии о том, что «вторжение начнется в ближайшую ночь — с 18-го на 19-е». Но аналитики делают окончательный вывод: никаких признаков того, что СССР готовится к войне, нет. Незначительные перемещения советских войск в Болгарии на границе с Турцией говорят лишь о «войне нервов», но никак не о сосредоточении сил. Угроза мнимая.
О военной угрозе, исходящей от СССР, американская разведка напоминает Трумэну каждый день. «Советы будут пытаться получить от Норвегии права на остров Медвежий (на полпути между Шпицбергеном и Северной Норвегией) для размещения своей военной базы» — это от 16 августа.
«Генерал Макнарни узнал из совершенно надежного источника, что завод в Нижнем Тагиле производил в мае до 85 танков в день», — читает президент 28 августа.
«Департамент Военно-морских сил предположил, что неопознанные подводные лодки, которые видели в проливе Дэйвиса (пролив, разделяющий Гренландию и остров Баффинова Земля. — Прим. ред.) 1 июля и 26 августа, возможно, советские», — сообщение от 6 сентября.
Не отстает от актуальной политики и резиденция папы римского. «Кардинал Тиссерант, авторитет Ватикана по советским делам, твердо уверен: «пятьдесят на пятьдесят шансов», что СССР в этом году попытается спровоцировать войну. По его словам, СССР «сейчас явно находится в выгодном положении, чтобы захватить Западную Европу, подчинив Германию с помощью местных коммунистических организаций советской военной машине», говорится в донесении от 19 сентября.
При этом «советские танки и артиллерия входят в Северо-Восточную Болгарию из Румынии с интенсивностью двух поездов в день» — это на следующий день, 20 сентября.
Кроме того, СССР выдавливает американские военно-морские миссии во Владивостоке, Одессе и Архангельске, всячески препятствует ближневосточному урегулированию, блокируя все решения в пользу Израиля и поддерживая арабские страны, а также помогает немецким и французским коммунистам. Разведка усматривает в этом намерение Москвы распространить влияние не только на восток, но и на запад Европы. Тому, кто сидит в Овальном кабинете, и в самом деле может показаться: Советы наступают на Америку со всех сторон.
Впрочем, разведка сообщает не только о вымышленных, но и о реальных инцидентах и конфликтах. Например, о том, что в феврале 1946 года американские военные в ссоре убили в австрийском поезде советского офицера. После расследования все три сержанта армии США, включая непосредственного виновника расправы, были оправданы судом и отпущены на свободу, это вызвало возмущение в советской прессе. Разведчики доложили президенту, что всему причиной — московские журналисты, которые «предвзято осветили ход судебного разбирательства».
Сразу после окончания войны крайне напряженная ситуация сложилась в воздушном пространстве Югославии. Девятого августа 1945-го пара югославских Як-3 перехватила и сбила над Люблянским аэропортом американский военно-транспортный самолет Douglas С-47. Девятнадцатого сентября сбили еще одну такую же машину. В 1946 году звено Як-3 принудило С-47 к посадке.
«Военный атташе США в Белграде, ранее отрицавший намерение СССР и Югославии «сражаться сейчас», считает, что, сбив два транспортных самолета, они показывают готовность рисковать и идти на конфликт», — говорится в обзоре от 22 августа.
Американцы отменяют все авиарейсы через воздушное пространство Югославии — маршруты из Италии теперь проходят через Софию. В то же время президенту докладывают, что Белград вынужденно пошел на крайние меры.
«Косанович, новый посол Югославии в США, до своего отъезда в Вашингтон 6 сентября сказал в Париже, что объясняет недавние инциденты с самолетами многочисленными провокациями американской авиации над Югославией. По его словам, недавний приказ принудить к посадке самолет США отчасти вызван недовольством югославских официальных лиц тем, что Америка в течение многих месяцев вела шпионскую деятельность. Он отметил, что разведывательная сеть, возглавляемая сотрудником посольства США, занималась также контрабандой оружия в Югославию» — из сводки от 6 сентября.
Еще через десять дней, 16 сентября, США снимают все ограничения на полеты над Югославией, разведка перестает отслеживать эту тему. Инцидент исчерпан.
Одновременно в США все пристальнее присматриваются к процессам, происходящим внутри СССР. Из сводок CIG (Центральная разведывательная группа, предшественница ЦРУ) видно, что надежных источников информации в Советском Союзе у разведки нет, зачастую приходится пользоваться непроверенными данными — проще говоря, слухами.
«Посольство США в Москве сообщает: ходят слухи о том, что маршалы Рокоссовский и Толбухин освобождены от своих постов, а военно-морской атташе США в Москве слышал, что маршал Новиков заключен в тюрьму. (Во время войны Рокоссовский командовал Первым Белорусским фронтом, ныне — командующий Северной группой советских войск в Польше, Толбухин командовал Третьим Украинским фронтом, позднее был назначен командующим Южной группой советских войск в Румынии и Болгарии. Новиков ранее был командующим ВВС Красной армии)» — из обзора от 13 августа.
Тут правдива только информация о маршале Александре Новикове. В 1946 году его действительно арестовали и осудили по сфабрикованному «авиационному делу».
После освобождения в 1952-м он продолжил службу на посту командующего авиацией дальнего действия.
В том же 1946-м из СССР приходят сообщения о «чистке среди интеллектуалов», как называют очередную волну репрессий американские разведчики.
«По словам посольства США в Москве, известный советский интеллектуал сказал британскому корреспонденту Александру Верту, что он считает нынешнюю чистку из-за ее идеологической, а не политической природы более тревожной и далекоидущей, чем в 1937 году», — рапортует разведка 12 сентября.
На слухах построено и сообщение о беспорядках в Одессе, которые будто бы возникли после того, как милиция застрелила нескольких беспризорников, воровавших международный гуманитарный груз. Портовые рабочие вышли с протестом, требуя выдать лиц, ответственных за стрельбу. Об этом Трумэну доложили 20 августа.
Источник сведений — помощник военно-морского атташе США в Одессе.
Он же 6 августа прислал донесение об усилении антикоммунистической активности в СССР. Якобы из разных источников ему удалось получить информацию о том, что в Советском Союзе действует мощная подпольная организация, насчитывающая в каждом крупном городе не менее шести тысяч человек. И будто бы по всей стране не позднее чем через полгода начнется мощное вооруженное восстание, которое свергнет режим.
После окончания войны по Польше прокатилась волна еврейских погромов. Самый крупный произошел 4 июля в Кельце: были убиты, по разным сведениям, до 50 человек. «Католический предводитель Польши кардинал Хлонд в связи с недавним еврейским погромом в Кельце сказал послу США Лэну, что антисемитизм во всей стране частично отражает общее убеждение, согласно которому евреи активно сотрудничают с полицией безопасности и работают на коммунистов», — сообщает CIG Трумэну 10 июля.
В последующих донесениях разведка докладывает о росте числа еврейских беженцев, спасающихся в соседних европейских странах.
«По словам посла США Штейнгардта, правительство Чехословакии делает все возможное для евреев, бежавших из Польши. Штейнгардт считает, что хотя Чехословакия в настоящее время не желает принимать многих из этих евреев на постоянной основе, но готова согласиться на «разумную» постоянную квоту, если другие страны поступят так же», — говорится в сводке от 30 августа.
При этом разведка отмечает, что беженцы из Польши устремляются не только в государства советской зоны оккупации, но и на Запад, в частности в Австрию и Великобританию.
В странах Европы, освобожденных от фашизма, проходят выборы. В донесении от 23 сентября разведка указывает, что «в условиях советской оккупации Болгарии нельзя допустить, чтобы коммунистическое правительство получило конституционное большинство (60%) голосов, поскольку в этом случае не удастся добиться вывода советских войск из страны».
Болгарская оппозиция в Лондоне просит США прислать комиссию для изучения предвыборной ситуации, потому что опасается активного давления на избирателей со стороны советской администрации.
И это, и многие другие сообщения американской разведки из далекого 1946 года удивительно перекликаются с новостями сегодняшними.
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