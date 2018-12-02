Французский экс-министр считает, что с Макроном страна получила хаос

ПАРИЖ, 2 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Франция, избрав президентом Эммануэля Макрона, получила хаос взамен защиты демократии и свобод, о которой говорилось в ходе избирательной кампании, заявил в воскресенье экс-министр транспорта Франции, бывший депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) страны Тьерри Мариани.

"Во втором туре (президентских) выборов нам говорили, что нужно голосовать за Макрона, чтобы защитить нашу демократию и наши свободы. С Макроном у нас хаос и скоро, возможно, вернётся режим ЧП", — написал Мариани в своём аккаунте в сети Twitter.

Субботняя акция протеста "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на топливо, сопровождалась значительными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин в Париже.

В ходе беспорядков, охвативших французскую столицу накануне, были задержаны 412 человек, из них 387 остаются под стражей утром воскресенья. Ранения в ходе протестов получили 133 человека, в том числе 23 силовика.

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на пресс-конференции в Аргентине, жестко осудил насилие и подчеркнул, что ответственные за него будут установлены и предстанут перед судом.

Первая масштабная акция состоялись 17 ноября, вторая — в прошлую субботу. Однако в некоторых городах Франции люди выходят на улицы практически каждый день. Первоначальные требования "желтых жилетов" — снижение цен на бензин. Однако, как говорят участники этого движения, они в целом выступают против введения все новых и новых налогов в стране.