В Париже в субботу задержали более 400 человек

Во Франции проходят протесты против повышения цен на бензин. 1 декабря 2018

Во Франции проходят протесты против повышения цен на бензин. 1 декабря 2018

ПАРИЖ, 2 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Более 400 человек были задержаны в Париже в субботу в ходе протеста, 378 остаются под стражей, сообщает в воскресенье префектура столичной полиции.

Субботняя акция протеста "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на топливо, сопровождалась значительными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин в Париже.

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В ходе беспорядков, охвативших французскую столицу накануне, были задержаны 412 человек. "Сегодня утром под стражей остаются 387 человек", — приводит данные префектуры газета Figaro.

Также сообщается, что ранения в ходе протестов получили 133 человека, в том числе 23 силовика.

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на пресс-конференции в Аргентине, жестко осудил насилие и подчеркнул, что ответственные за него будут установлены и предстанут перед судом.