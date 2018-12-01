В Ташкенте задержали владельца автобуса, в котором сгорели 52 человека

Автобус, сгоревший в Актюбинской области Казахстана в январе 2018 года

Автобус, сгоревший в Актюбинской области Казахстана в январе 2018 года

ТАШКЕНТ, 1 дек — РИА Новости. Гражданин Казахстана, владелец автобуса, при пожаре в котором в январе погибли 52 жителя Узбекистана, задержан в Ташкенте, сообщает в субботу пресс-служба ГУВД столицы Узбекистана.

В январе автобус, в котором находились 57 человек, сгорел на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана. Погибли 52 человека — все граждане Узбекистана, еще пятерым, в том числе трем водителям-казахстанцам, удалось спастись. Обвиняемыми по делу были признаны пять человек, в том числе три водителя автобуса и два работника ТОО "Азия транзит сервис" — учредитель и механик товарищества, в обязанности которых входит предрейсовый осмотр автобуса. В начале ноября суд в Казахстане приговорил трех водителей автобуса к пяти годам лишения свободы. Владелец компании, которой принадлежал автобус, скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.

"При проведении совместных оперативно-розыскных мероприятий на территории Сергелийского района Ташкента был задержан находящийся в международном розыске 46-летний гражданин республики Казахстан О. М., которому принадлежал сгоревший автобус с 52 узбекистанскими гражданами", — говорится в сообщении ведомства.

По данным ГУВД, до решения вопроса об его экстрадиции задержанный помещен в одно из учреждений главного управления исполнения наказаний МВД.

"Процедура передачи задержанного правоохранительным органам республики Казахстан будет проводиться в соответствии с международными правовыми договоренностями между Казахстаном и Узбекистаном", — добавили в ГУВД.