В Казахстане осудили водителей автобуса, из-за которых погибли 52 человека

АЛМА-АТА, 9 ноя — РИА Новости. Суд в Актюбинской области Казахстана приговорил трех водителей автобуса, в результате пожара в котором погибли 52 человека, к пяти годам лишения свободы, учредитель транспортной компании и механик получили по три с половиной года, сообщили РИА Новости в суде.

В январе автобус, в котором находились 57 человек, сгорел на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана. Погибли 52 человека — все граждане Узбекистана, еще пятерым, в том числе трем водителям-казахстанцам, удалось спастись. Обвиняемыми по делу были признаны пять лиц, в том числе три водителя автобуса и два работника ТОО "Азия транзит сервис" — учредитель и механик товарищества, в обязанности которых входит предрейсовый осмотр автобуса.

"Трое водителей автобуса получили наказание в виде пяти лет лишения свободы. Учредитель транспортной компании и механик приговорены к трем с половиной годам лишения свободы", — сообщила представитель суда.

В ходе суда было установлено, что причиной возгорания явилось нарушение водителями правил эксплуатации автотранспортного средства и правил пожарной безопасности: в салоне заглохшего на трассе автобуса для обогрева была использована паяльная лампа.

Действия учредителя компании квалифицировались как ненадлежащее исполнение обязанностей в коммерческих организациях, выпуск в эксплуатацию неисправного автотранспортного средства, повлекший смерть двух и более лиц, а также подделка официального документа, использование заведомо подложного документа. Механик обвинялся в выпуске в эксплуатацию неисправного автотранспортного средства, повлекшем смерть двух и более лиц.