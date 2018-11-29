АНКАРА, 29 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсудил в телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным возможность посреднической роли Анкары при урегулировании инцидента в Керченском проливе.

В среду Эрдоган беседовал на эту тему с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко, а также с главой Белого дома Дональдом Трампом.

"Во время нашего разговора с господином Путиным мы обсуждали этот вопрос с разных сторон, в том числе можем ли мы взять на себя роль посредника на фоне того, что в настоящее время происходит между Россией и Украиной в Черном море. Мы обсуждали то, что можно сделать по этому вопросу", — сказал Эрдоган журналистам перед вылетом в Аргентину для участия в саммите G20.

Он добавил, что продолжит обсуждение этого вопроса во время переговоров с Путиным и Трампом на полях саммита "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе.

Инцидент в Керченском проливе

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России и несколько часов опасно маневрировали, не подчиняясь требованиям российских пограничников.

Все три корабля задержали с применением оружия, трое украинских моряков получили ранения.

На борту кораблей оказалось 24 украинских военных, в том числе cотрудники СБУ, которые, по данным ФСБ, координировали провокации.

Всех задержанных обвиняют в нарушении госграницы, суд арестовал их на два месяца.