Порошенко ждет, что НАТО введет корабли в Черное море

ДОНЕЦК, 28 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в связи с инцидентом в Керченском проливе рассчитывает на поддержку со стороны Запада в виде ввода кораблей НАТО в Черное море.

По данным пресс-службы президента, Порошенко заявил об этом в интервью американскому телеканалу NBC

"Он также отметил, что как один из возможных вариантов поддержки Украины может быть заход нескольких судов НАТО в Черное море, ибо это цель глобальной безопасности. По словам президента, может обсуждаться вопрос, какие страны могут предоставить такие суда, но это должны быть страны НАТО", — говорится в сообщении пресс-службы.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией, по его оценке, Киев нарушил ключевые положения международного права. Он отметил, что действия ВМС Украины были очень опасными и создавали угрозу для движения судов. Комментируя возможный ввод военного положения на Украине, он заявил, что Киев пытается "вырулить" из ситуации, которая воспринимается населением все более негативно.

Российская сторона во время инцидента в Керченском проливе действовала в соответствии с международным и внутренним правом, это была реакция на вторжение в территориальные воды России иностранных военных кораблей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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