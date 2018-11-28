Порошенко ждет, что НАТО введет корабли в Черное море

ДОНЕЦК, 28 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в связи с инцидентом в Керченском проливе рассчитывает на поддержку со стороны Запада в виде ввода кораблей НАТО в Черное море.
"Он также отметил, что как один из возможных вариантов поддержки Украины может быть заход нескольких судов НАТО в Черное море, ибо это цель глобальной безопасности. По словам президента, может обсуждаться вопрос, какие страны могут предоставить такие суда, но это должны быть страны НАТО", — говорится в сообщении пресс-службы.
В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.
Российская сторона во время инцидента в Керченском проливе действовала в соответствии с международным и внутренним правом, это была реакция на вторжение в территориальные воды России иностранных военных кораблей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.