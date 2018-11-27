Эрдоган призвал решить ситуацию в Керченском проливе дипломатическим путем

АНКАРА, 27 ноя – РИА Новости. Анкара опечалена инцидентом в Черном море, проблемы между Россией и Украиной необходимо решать дипломатическим путем, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"В Черном море растет напряженность между Россией и Украиной. Как страна, для которой обе эти страны являются близкими друзьями, мы хотим, чтобы в черноморском регионе был мир. Хотим видеть Россию и Украину не друг против друга, а рядом друг с другом. Повторяем наш призыв решить возникшую проблему дипломатическим путем и за столом переговоров", — сказал Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства".

При этом российская сторона в воскресенье закрыла Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, для прохода гражданских судов в целях безопасности. На следующий день судоходство в Керченском проливе было возобновлено.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>