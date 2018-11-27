В Киеве проходит митинг против российского бизнеса на Украине

Митинг против российского бизнеса на Украине у торгового центра Ocean Plaza в Киеве

Митинг против российского бизнеса на Украине у торгового центра Ocean Plaza в Киеве

КИЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Около сотни митингующих в балаклавах заблокировали торговый центр Ocean Plaza в Киеве, они выступают против присутствия российского бизнеса на Украине.

Как следует из прямой трансляции, которую ведет агентство УНН , митингующие принесли к центральному входу ТЦ шины и краской написали на витринах антироссийские лозунги.

При этом один из протестующих заявил, что жечь шины и штурмовать здание они не планируют.

На месте дежурят полиция и пожарные.

Отношения Москвы и Киева обострились после инцидента в Керченском проливе. В воскресенье утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу России. Суда несколько часов совершали опасные маневры, не отвечая на требования сопровождавших их российских кораблей. Позже их задержали, возбуждено уголовное дело.

Киев отреагировал введением в стране военного положения, в нескольких украинских городах прошли антироссийские акции.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>