Столтенберг анонсировал министерскую встречу с Грузией и Украиной

БРЮССЕЛЬ, 26 ноя — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал проведение на следующей неделе министерской встречи с Грузией и Украиной для обсуждения ситуации в Черном море.
Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали в Азовском море судно "Норд" под российским флагом. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода, капитан до сих пор находится на Украине. В августе в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин", попытки получить разрешение на выход из акватории не дают результата.
Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.
На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 30 суток, хотя изначально собирался сделать это на 60. Порошенко подписал соответствующий указ и заявил, что до утверждения Радой ввел военное положение на Украине с 28 ноября. Решение еще должна утвердить Верховная рада на заседании в понедельник.