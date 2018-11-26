Столтенберг анонсировал министерскую встречу с Грузией и Украиной

БРЮССЕЛЬ, 26 ноя — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал проведение на следующей неделе министерской встречи с Грузией и Украиной для обсуждения ситуации в Черном море.

"Мы встретимся на следующей неделе на министерском уровне с министром (Павлом – ред.) Климкиным, также будет участвовать и Грузия. Мы будем обсуждать вопросы, относящиеся к безопасности в Черном море", — сообщил Столтенберг.

Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали в Азовском море судно "Норд" под российским флагом. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода, капитан до сих пор находится на Украине. В августе в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин", попытки получить разрешение на выход из акватории не дают результата.

Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.

Три корабля ВМС Украины в Черном море в воскресенье нарушили российскую границу и опасно маневрировали, не реагируя на законные требования немедленно остановиться. Корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства".

На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 30 суток, хотя изначально собирался сделать это на 60. Порошенко подписал соответствующий указ и заявил, что до утверждения Радой ввел военное положение на Украине с 28 ноября. Решение еще должна утвердить Верховная рада на заседании в понедельник.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>