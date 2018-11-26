Порошенко и Столтенберг договорились о срочном созыве комиссии Украина-НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции с президентом Украины в Киеве. Архивное фото

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции с президентом Украины в Киеве. Архивное фото

КИЕВ, 26 ноя – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко и генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора в понедельник договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания комиссии Украина-НАТО, сообщил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко в Facebook.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Решение еще должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание для рассмотрения этого вопроса в понедельник в 17.00 мск.

"Порошенко и Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания комиссии Украина-НАТО", — говорится в сообщении Цеголко.