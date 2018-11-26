Порошенко утром в понедельник проведет переговоры с генсеком НАТО

КИЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что утром в понедельник проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО из-за ситуации в Азовском море и планов Киева ввести военное положение в стране.

"Обращаемся ко всей проукраинской мировой коалиции: мы должны объединить усилия. Завтра утром я запросил переговоры с генеральным секретарем Организации североатлантического альянса, господином Йенсом Столтенбергом — эти переговоры будут проведены, уже подтверждено, завтра пройдут консультации с лидерами других государств", — сказал Порошенко на заседании СНБО.

СНБО Украины на заседании в понедельник принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток, решение еще должна утвердить Верховная рада.

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