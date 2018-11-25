В Совфеде считают, что провокацию ВМС Украины инициировал Порошенко

Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу

Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Инициатором провокации украинских кораблей в Черном море является президент Петр Порошенко, проигрывающий предвыборную кампанию, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее пресс-служба крымского погрануправления ФСБ сообщила, что три корабля ВМС Украины пересекли государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и движутся из Черного моря к Керченскому проливу.

"За всем этим стоит Порошенко, который проигрывает выборы. Его цель — ввести на Украине режим чрезвычайного положения для отмены выборов или настроить всех украинцев против России, чтобы на новой волне антироссийских настроений избирателей попытаться поднять свой рейтинг", — подчеркнул он.

Ранее Джабаров заявил, что целью пересечения украинскими кораблями российской границы является провокация против России, чтобы сподвигнуть ее на "ответные решительные" меры, однако РФ сделает все для того, чтобы избежать боестолкновения с украинскими кораблями.