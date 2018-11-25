ВМС Украины заявили о "провокации" со стороны России при проходе кораблей

КИЕВ, 25 ноя — РИА Новости. Военно-морские силы Украины заявили о якобы провокациях со стороны пограничных кораблей РФ во время планового перехода их судов из Одессы в Мариуполь.

Как сообщила в понедельник пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ, три корабля ВМС Украины неправомерно пересекли госграницу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и движутся из Черного моря к Керченскому проливу. На данный момент заявки на проход кораблей в Керченском проливе не поданы, в график прохода корабли не включены, сообщили российские пограничники. Корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей, отметили в ведомстве. Пограничная служба ФСБ России принимает все меры к обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива, говорится в сообщении.

По утверждению ВМС Украины, в воскресенье два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир, осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

"Пограничные корабли РФ — пограничные катера типа "Соболь", ПСКР "Дон", катера типа "Мангуст", МПК "Суздалец" осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины. Пограничный корабль "Дон" совершил таран нашего рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот", — говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.

Как утверждает пресс-служба ВМС Украины, о намерении осуществить переход было заранее объявлено в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

В конце сентября судно A500 "Донбасс" и буксир A830 "Корец" прошли вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне РФ, сообщили в погрануправлении ФСБ по Крыму. Российская сторона обеспечила их сопровождение, под контролем которого украинские суда прошли под Крымским мостом. ВМС Украины при этом заявили о создании "опасных инцидентов" со стороны России при прохождении украинских кораблей через Керченский пролив.

Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали в Азовском море судно "Норд" под российским флагом. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода, капитан до сих пор находится на Украине. В августе в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин", попытки получить разрешение на выход из акватории не дают результата.

Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.