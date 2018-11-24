Порошенко призвал Раду завершить декоммунизацию

КИЕВ, 24 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную раду завершить декоммунизацию в стране переименованием Днепропетровской области в Днепровскую.
Во вторник Рада не смогла направить на экспертизу в Конституционный суд законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. После этого президент внес в парламент законопроект о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую.
В 2016 году в рамках процесса декоммунизации город Днепропетровск был переименован в Днепр, а Кировоград — в Кропивницкий, однако области по-прежнему называются Днепропетровская и Кировоградская. Названия областей закреплены в конституции Украины, для переименования необходимо внести поправки в основной закон страны.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.