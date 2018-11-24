На Украине рассказали о ходе работ по обустройству границы с Россией

КИЕВ, 24 ноя – РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что на украинско-российской границе выполнено почти 47% работ по инженерно-техническому обустройству.

"Мы сегодня на одном из опорных пунктов, оборудованных вдоль границы. Таких опорных пунктов — 40. Уровень и качество инженерных сооружений достаточно высоки. И функционал вдоль границы не только ограда с проволокой, здесь самое главное — интеллектуальный компонент и реагирование. Общий участок совместной с Россией границы составляет 2,3 тысячи километров, оборудовано почти 47%", — приводит слова Аваков в субботу пресс-служба МВД Украины.

Он рассказал, что в бюджете заложено поэтапное развитие программы инженерно-технического обустройства границы. По его словам, завершая работы в Харьковской области, они будут продолжаться в Сумской и Луганской областях, где уже выполнено 20% работ.

В свою очередь глава пограничной службы Петр Цигикал рассказал, что в связи с тем, что в 2015-2017 годах было недофинансирование проекта, он был продлен до 2021 года, а в бюджете на 2019 уже заложено 400 миллионов гривен (14 миллионов долларов) на проект, говорится в сообщении.

В 2015 году украинское правительство утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен (около 150 миллионов долларов). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано более чем вдвое. Украинские правоохранители расследуют уголовное дело по факту хищения госсредств, выделенных на реализацию проекта.

Глава международного комитета Государственной думы РФ Алексей Пушков заявлял, что смысл возведения "Стены" кроется в возбуждении ненависти к России и воровстве бюджетных денег.