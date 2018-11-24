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Порошенко заявил об исторической ответственности России за голод 30-х годов

Сюжет:
Ситуация на Украине. Ноябрь 2018 (323)
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© РИА Новости / Михаил МаркивПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Маркив
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КИЕВ, 24 ноя – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил об исторической ответственности России как правопреемницы СССР за голод 30-х годов, который власти Украины называют "голодомором".

Президент Украины Петр Порошенко во время тактических учений десантно-штурмовых войск в Житомирской области. 21 ноября 2018
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Теперь точно все. Порошенко попрощался с Россией
Голод 1932-1933 годов охватил не только Украину, а все основные зерновые районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. Тогда, по разным оценкам, погибли от 7 до 8 миллионов человек разных национальностей, из них 3-3,5 миллиона — на Украине, 2 миллиона — в Казахстане и Киргизии, 2-2,5 миллиона — в РСФСР.

Власти Украины объявили "голодомор" геноцидом и актом "тоталитарного террора" против украинцев и добиваются от мирового сообщества признания того же. В России действия Киева воспринимаются как попытка "политизировать историю", внести "недоверие и враждебность в отношения двух стран, поссорить народы Украины и России".

Здание Сената США. Архивное фото
© Фото : Kmccoy
Сенат США признал голодомор геноцидом украинцев
"Историческая ответственность за голодомор лежит на Российской Федерации как правопреемнице СССР, и то преступление не имеет срока давности. Россия вновь, как и сто лет назад, развернула агрессию против Украины, чтобы вернуть ее назад, в империю. В Кремле снова ненавидят и боятся свободной европейской Украины. Но я точно знаю, они уже не смогут повернуть вспять колесо истории", — сказал Порошенко на мероприятиях по случаю Дня памяти жертв голодоморов, его выступление транслировали украинские телеканалы.

Украинский президент назвал "голодомор" "геноцидом украинского народа", который "был очень тщательно спланирован". "Им хотели решить навсегда украинский вопрос, который веками не давал покоя России, и, откровенно говоря, до сих пор не дает… История Украины того периода свидетельствует о большом количестве восстаний, потому что земледельцы не хотели отдавать зерно, хлеб даром", — заявил украинский президент.

Ученики на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в Киеве
© РИА Новости / Александр Максименко
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История Украины будет лучше – спецы незалежной снова взялись за учебники
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

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