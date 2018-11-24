Испания согласилась на условия соглашения по Brexit

МАДРИД, 24 ноя – РИА Новости. Испания проголосует за соглашение о выходе Великобритании из ЕС и декларацию о будущих отношениях, заявил премьер страны Педро Санчес.

"Я проинформировал короля, что Испания достигла соглашения по Гибралтару. Европейский совет будет проведен завтра. Европа и Великобритания согласились с требованиями, которые ставила Испания. А значит, Испания снимает вето и проголосует завтра за Brexit", — сказал Санчес в заявлении, которое сделал в правительственной резиденции в Мадриде.

По словам Санчеса, договоренности, о которых удалось достичь Мадриду на переговорах, дают ему "абсолютные гарантии, чтобы урегулировать проблему между Великобританией и Испанией, которой уже более 300 лет".

Он пояснил, какие именно требования Испании были выполнены Брюсселем и Лондоном. После выхода Великобритании из ЕС "отношения Гибралтара с Евросоюзом, политические, юридические и даже географические, будут проходить через Испанию".

В частности, удалось договориться о совместной декларации Европейского совета и Еврокомиссии в рамках соглашения о выходе, "которое опровергает, что 184-я статья, та, по которой были разногласия у правительств Испании и Великобритании, будет применяться к будущим отношениям, в том числе в территориальной сфере".

По словам Санчеса, британское правительство письменно признает эту интерпретацию. "В рамках декларации о будущих отношениях Европейский совет и Еврокомиссия усиливают позицию Испании. Мы должны будем говорить о совместном суверенитете и многих других вещах с Великобританией", — пояснил он.

Кроме того, в декларации закреплено, что любые соглашения, касающиеся Гибралтара, должны заключаться между ЕС и Великобританией отдельно и с согласия Испании. По его словам, "это позволит Испании вести прямые переговоры с Лондоном по Гибралтару".

"Мы говорим о разработке настоящей политики в отношении Гибралтара, которая имеет европейское измерение. Она включает необходимость уважения территориальной целостности государств — одно из главных требований испанского правительства. Территориальная целостность Испании — ключевой элемент, который будет иметь ввиду Европейский совет и Европейская комиссия", — сказал он.

По его выражению, на этих переговорах "Испания получила тройную броню, благодаря которой можно будет окончательно разрешить будущее Гибралтара в течение ближайших лет с Великобританией".

Двенадцатого декабря Санчес выступит в конгрессе депутатов, где даст разъяснения по поводу достигнутых соглашений.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Переговоры об условиях выхода Британии из ЕС продолжаются с лета прошлого года.

Накануне Санчес заявлял, что заседание Европейского совета в воскресенье, на котором лидеры 27 стран ЕС должны одобрить соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза и декларацию о будущих отношениях, может не состояться из-за отсутствия гарантий Испании по выполнению ее требований в "гибралтарском вопросе".

Территориальный спор по поводу Гибралтара между Испанией и Великобританией продолжается более 300 лет. В ходе референдумов, которые состоялись в 1967 и 2002 годах, около 99% гибралтарцев захотели остаться в составе Британии. На территории действует конституция, принятая на референдуме в 2006 году, согласно которой законодательная власть принадлежит королеве Великобритании Елизавете II и парламенту Гибралтара. Испания, считающая Гибралтар своей территорией, предлагала Великобритании установить над Гибралтаром "совместный суверенитет". Со временем, считает Мадрид, должен быть восстановлен испанский суверенитет над этой территорией.

Испания ранее согласовала с Великобританией протокол по Гибралтару, который должен стать частью соглашения по Brexit, ряд меморандумов по отдельным вопросам и соглашение по налогам.