Порошенко обвинил Россию в попытках повлиять на украинские выборы

КИЕВ, 24 ноя – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил о многочисленных попытках России уже сейчас повлиять на будущие президентские и парламентские выборы на Украине.

"Важные выборы состоятся в следующем году и в Украине – президентские, парламентские. И очень важно не дать России повлиять на эти выборы. Мы видим уже сейчас многочисленные попытки… Наши общие усилия дают нам надежду, что мы сможем эффективно противодействовать указанным угрозам", — сказал президент Украины на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

По его словам, речь идет о противодействии пропаганде, кибератакам и фейковым новостям.

На Украине в марте запланированы очередные президентские выборы, а осенью – парламентские выборы.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.