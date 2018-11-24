Лавров напомнил об отсутствии информации о местонахождении Скрипалей

ЛИССАБОН, 24 ноя — РИА Новости. Неясность в вопросе о том, где находятся бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, свидетельствует, что британским спецслужбам есть, что скрывать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наш главный вопрос сегодня — где Юлия Скрипаль, где ее отец. Их не предъявляют общественности уже многие месяцы", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим португальским коллегой.

Как указал министр, на днях был подготовлен телевизионный фильм про Скрипалей. "Какая-то журналистка достаточно дотошно подошла к сбору фактов — ясных, непонятных, сомнительных. Фильм ничего нового не дал с точки зрения понимания того, что же произошло. Но показательно, что в этом фильме ни слова не говорится о том, где эти бедные люди, где Скрипали", — отметил глава МИД РФ.

"Я исключаю, что журналистка, которая готовила фильм о судьбе Скрипалей, не пыталась получить к ним доступ. А раз этого доступа не дали, судя по тому, что о них ни слова не сказано, такого доступа и не было, это значит только одно — что британскому правительству, британским спецслужбам есть, что скрывать", — подчеркнул Лавров.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.