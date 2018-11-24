Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи. 1 ноября 2018

Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи. 1 ноября 2018

КИЕВ, 24 ноя – РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель во время недавнего визита в Киев впервые назвала примерный срок, который нужен Украине, чтобы вступить в Евросоюз, заявил первый заместитель председателя парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко.

На это, по словам политика, у Киева уйдет пять-восемь лет.

"Еще раз подчеркиваю, что это впервые прозвучало от политика такого уровня", — заявил Кононенко в эфире телеканала "Прямой" накануне вечером.

Меркель посетила Киев с однодневным визитом 1 ноября.

Накануне на встрече со студентами украинский лидер Петр Порошенко не стал прогнозировать сроков вступления страны в Евросоюз, отметив только, что это вопрос недалекого будущего.

Пирезидент ранее заявил, что мечтает о вступлении Украины в ЕС до 2030 года. Он также выразил мнение, что нынешние украинские школьники уже будут жить в ЕС. При этом спикер Верховной рады Андрей Парубий был менее скромен в своих прогнозах и заявил, что Украина может стать полноценным членом ЕС уже в 2025 году.