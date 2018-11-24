Украина готовит для ООН проект резолюции по Азовскому и Черному морям

КИЕВ, 24 ноя – РИА Новости. Украина готовит для рассмотрения на Генеральной ассамблее ООН проект резолюции о "милитаризации" Россией Черного и Азовского морей, заявила информагентству УНИАН пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко.

По ее словам, Киев планирует представить этот документ в декабре в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН.

Киевские власти уже не раз обвиняли Москву в намерении "милитаризировать" Азовское и Черное моря. Так, президент Петр Порошенко утверждал, что Россия активно насыщает некогда мирное Азовское море военными кораблями и отрабатывает методы блокады морских портов.

В российском МИД эти заявления назвали еще одной "придуманной страшилкой, которая высосана из пальца". Как отметил замминистра Григорий Карасин, ситуация "ровно обратная" — это Украина при поддержке США занимается на Азовском море военными приготовлениями, а у России нет никаких планов по созданию в регионе военной базы.

Ситуация в Азовском море обострилась весной, после того как украинские пограничники задержали в Азовском море судно "Норд" под российским флагом. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода, капитан до сих пор остается на Украине, где ему грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, в августе в порту Херсона задержали российский танкер "Механик Погодин".

Российские власти сочли эти действия "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря, после чего Киев обвинил Москву в "жесткой политике задержания и осмотра судов". При этом Крымское погрануправление заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом, а судовладельцы не предъявляют претензий. Позже в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.