Украина готовит для ООН проект резолюции по Азовскому и Черному морям

КИЕВ, 24 ноя – РИА Новости. Украина готовит для рассмотрения на Генеральной ассамблее ООН проект резолюции о "милитаризации" Россией Черного и Азовского морей, заявила информагентству УНИАН пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко.
Киевские власти уже не раз обвиняли Москву в намерении "милитаризировать" Азовское и Черное моря. Так, президент Петр Порошенко утверждал, что Россия активно насыщает некогда мирное Азовское море военными кораблями и отрабатывает методы блокады морских портов.
В российском МИД эти заявления назвали еще одной "придуманной страшилкой, которая высосана из пальца". Как отметил замминистра Григорий Карасин, ситуация "ровно обратная" — это Украина при поддержке США занимается на Азовском море военными приготовлениями, а у России нет никаких планов по созданию в регионе военной базы.
Российские власти сочли эти действия "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря, после чего Киев обвинил Москву в "жесткой политике задержания и осмотра судов". При этом Крымское погрануправление заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом, а судовладельцы не предъявляют претензий. Позже в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.