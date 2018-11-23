Число погибших при взрыве на северо-западе Пакистана возросло до 30

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в округе Хангу на северо-западе Пакистана возросло до 30, более 40 человек получили ранения, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на источники в службе безопасности.

Ранее сообщалось о 25 погибших и 35 пострадавших.

"Среди погибших трое детей", — сообщили источники. Они добавили, что "взрывное устройство с дистанционным управлением было установлено на мотоцикле".

Взрыв произошел в пятницу утром рядом с дверью религиозного училища. По данным властей, все раненые доставлены в больницу. Ведется расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что группа из трех человек устроила стрельбу и взорвала ручную гранату рядом со зданием дипмиссии КНР в Пакистане. Охранники консульства вступили с нападавшими в перестрелку. В столкновении погибли двое полицейских, еще один ранен.