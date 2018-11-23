На северо-западе Пакистана при взрыве погибли не менее десяти человек

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. По меньшей мере десять человек погибли, 20 получили ранения в результате взрыва в городе Хангу на северо-западе Пакистана, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на источники в службе безопасности.

Сообщается, что взрыв произошел в пятницу утром за дверью религиозного училища.

По данным властей, все раненые доставлены в больницу. Ведется расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что группа из трех человек устроила стрельбу и взорвала ручную гранату рядом со зданием дипмиссии КНР в Пакистане. Охранники консульства вступили с нападавшими в перестрелку. В столкновении погибли двое полицейских, еще один ранен.