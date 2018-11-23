Число погибших при взрыве на северо-западе Пакистана возросло до 25

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в городе Хангу на северо-западе Пакистана возросло до 25, более 35 человек получили ранения, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на источники в службе безопасности.

Ранее сообщалось о 10 погибших и 20 пострадавших.

Взрыв произошел в пятницу утром за дверью религиозного училища. По данным властей, все раненые доставлены в больницу. Ведется расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что группа из трех человек устроила стрельбу и взорвала ручную гранату рядом со зданием дипмиссии КНР в Пакистане. Охранники консульства вступили с нападавшими в перестрелку. В столкновении погибли двое полицейских, еще один ранен.