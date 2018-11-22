Порошенко назначил представителя Киева в контактной группе по Донбассу

КИЕВ, 22 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко назначил бывшего министра обороны Евгения Марчука представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщила первый вице-спикер Верховной рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

Бывший президент Украины Леонид Кучма ранее завершил работу в качестве представителя Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Марчук представлял Киев в подгруппе по безопасности. Кто заменит его в этой подгруппе, Геращенко не уточнила.

"Президент Порошенко назначил Евгения Кирилловича Марчука представителем Украины в трехсторонней контактной группе. Евгений Кириллович все эти трудные годы достойно представлял Украину в группе по безопасности. Он хорошо ориентируется в проблематике минских переговоров и будет жестко отстаивать национальные интересы Украины", — написала Геращенко в Facebook в четверг.