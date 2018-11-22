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Биография Евгения Марчука

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© РИА Новости / Игорь МихалевПерейти в фотобанкЭкс-министр обороны Украины Евгений Марчук. Архивное фотоЭкс-министр обороны Украины Евгений Марчук. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Представитель Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Евгений Кириллович Марчук родился 28 января 1941 года в селе Долиновка Гайворонского района Кировоградской области Украины.

В 1963 году окончил Кировоградский педагогический институт (ныне Центральноукраинский государственный педагогический университет имени Владимира Винниченко) по специальности учитель немецкого языка, украинского языка и литературы. Получил юридическое высшее образование, является кандидатом юридических наук.

Профессиональную деятельность начал в 1963 году с должности оперуполномоченного управления КГБ УССР в Кировоградской области.

В 1965-1988 годах Марчук работал младшим, старшим оперуполномоченным, начальником отдела, заместителем начальника управления, начальником инспекции КГБ. В 1988 году он возглавил управление Комитета госбезопасности в Полтавской области.

С 1990 года занимал должность первого заместителя председателя Комитета Государственной безопасности Украины.

В 1991 году Марчук был назначен государственным министром по вопросам обороны, национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций Украины.

С ноября 1991 по 1994 год являлся председателем Службы безопасности Украины.

В июле 1994 года Марчук был назначен вице-премьером, затем — первым вице-премьером Украины.

С июня 1995 по май 1996 года занимал пост премьер-министра Украины.

В 1995 и 1998 годах избирался народным депутатом Украины II и III созывов. В Верховной Раде II созыва руководил фракцией Социально-рыночный выбор. В III созыве возглавлял фракцию объединенной Социал-демократической партии Украины, затем входил в группу "Независимые". Входил в комитет по вопросам обороны и государственной безопасности, возглавлял комитет по вопросам социальной политики и труда.

С ноября 1999 по июнь 2003 года был секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

С июня 2003 по сентябрь 2004 года занимал пост министра обороны Украины.

В 2004-2010 годах Марчук возглавлял партию Свободы. Партия участвовала в парламентских выборах 2006 года.

В 2008-2010 годах был внештатным советником президента Украины Виктора Ющенко.

В декабре 2014 года Марчук возглавил международный секретариат по безопасности и гражданскому сотрудничеству между Украиной и НАТО.

В мае 2015 года назначен представителем Украины в рабочей подгруппе по безопасности в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

22 ноября 2018 года президент Украины Петр Порошенко назначил Евгения Марчука представителем страны в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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