В МИД Казахстана сообщили сроки проведения новой встречи по Сирии

АСТАНА, 19 ноя — РИА Новости. Очередные переговоры по урегулированию ситуации в Сирии состоятся в Астане 28-29 ноября, сообщил в понедельник глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"Страны-гаранты астанинского процесса — РФ, Турция и Иран — договорились о проведении очередной, 11-й международной встречи высокого уровня по Сирии в рамках астанинского процесса 28-29 ноября", — сказал Абдрахманов журналистам.