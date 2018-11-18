В украинской Смеле спасатели обходят дома и контролируют подачу тепла

КИЕВ, 18 ноя – РИА Новости. Все жилые дома и объекты инфраструктуры в городе Смела в Черкасской области Украины обеспечены теплом, спасатели обходят дома и контролируют подачу тепла, сообщает на сайте управления госслужбы по ЧС в Черкасской области.

Президент Украины Петр Порошенко 15 ноября потребовал в течение нескольких часов начать отопительный сезон в Смеле — единственном в стране городе, где не было восстановлено теплоснабжение. В субботу мэр Смелы Алексей Цыбко заявил, что все жилые дома и объекты социальной сферы в городе подключены к отоплению.

"Все жилые дома и объекты инфраструктуры города Смелы обеспечены теплом. Одновременно, с целью поддержания температурного режима и обеспечения качественной и бесперебойной подачи тепла в жилые дома и объекты социальной сферы, спасатели совместно с работниками теплокоммунэнерго и жилищно-коммунального хозяйства города осуществляют постоянный мониторинг", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, разработана специальная система, которая позволяет осуществлять передачу и обработку единой информации о состоянии температурного режима в каждом из подъездов жилого сектора. Также спасатели обходят подъезды и подвальные помещения жилых домов, проверяют подачу тепла в дома и осматривают систему водоснабжения на наличие прорывов в сети.

В Смеле не смогли вовремя включить отопление из-за долгов. Частная компания-поставщик газа накопила долг перед "Нафтогазом" (около 100 миллионов гривен или 3,5 миллиона долларов), а впоследствии была ликвидирована. Местные власти заявили, что намерены договориться с "Нафтогазом" о более дешевых поставках газа (вместо трейдера) и взять кредит на погашение долгов. На сайте горсовета сообщается, что в Смеле проживают более 68 тысяч человек. Согласно законодательству, ответственность за своевременное начало отопительного сезона на Украине лежит на местной власти.