Мэра украинского города Смела не пустили на заседание правительства

Акция с требованием включить отопление в городах Украины у здания Кабинета министров в Киеве. 14 ноября 2018

Акция с требованием включить отопление в городах Украины у здания Кабинета министров в Киеве. 14 ноября 2018

КИЕВ, 14 ноя – РИА Новости. Мэр города Смела Черкасской области Алексей Цыбко заявил, что его не пустили в среду на заседание кабинета министров Украины, хотя его туда пригласили для рассмотрения вопроса с отоплением в городе.

Цыбко ранее сообщил, что власти Смелы были вынуждены закрыть городскую больницу, а пациентов перевезти в другие медицинские учреждения из-за отсутствия отопления.

"Меня пригласили на заседание кабинета министров сегодня (в среду – ред.), но когда увидели, что приехала община Смелы, когда услышали мои выступления, уже радикальные, мне аннулировали пропуск и не пустили на заседание правительства. То есть получается, мое дорогое правительство прячется от одного простого местного главы",- сказал Цыбко в эфире украинского телеканала "Прямой".

У здания кабмина Украины проходит митинг жителей Смелы. Они требуют от правительства включить отопление в городе. Кроме того, митингующие настаивают на встрече с премьером Владимиром Гройсманом.

По словам Цыбко, заместитель министра регионального развития Украины Эдуард Кругляк сообщил ему, что приедет в четверг в Смелу вместе с замглавы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергеем Переломой для решения проблемы с подачей теплоснабжения.

В Смеле не смогли вовремя включить отопление из-за долгов. Частная компания-поставщик газа накопила долг перед "Нафтогазом" (около 100 миллионов гривен или 3,5 миллиона долларов), впоследствии была ликвидирована. Местные власти заявили, что намерены договориться с "Нафтогазом" о более дешевых поставках газа (вместо трейдера) и взять кредит на погашение долгов. Из-за отсутствия тепла 11 школ перешли на дистанционное обучение, в 12 детсадах помещения для сводных групп отапливают электричеством. На сайте горсовета сообщается, что в Смеле проживают более 68 тысяч человек.