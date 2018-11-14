Мэр украинской Смелы заявил о катастрофической ситуации в городе

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости. Жители Смелы в Черкасской области находятся на грани срыва из-за отсутствия теплоснабжения, заявил мэр города Алексей Цыбко.

"Ситуация катастрофическая, с каждым днем температура становится ниже. Мы слили воду из системы отопления. Я бы хотел обратиться к правительству и сказать, что общество на грани социального срыва", — отметил Цыбко в эфире телеканала "112 Украина"

По его словам, он попросит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана вмешаться в сложившуюся ситуацию.

В Смеле не смогли вовремя включить отопление из-за долгов. Частная компания — поставщик газа накопила долг перед "Нафтогазом" (около 100 миллионов гривен, или 3,5 миллиона долларов) и впоследствии была ликвидирована. Местные власти пообещали договориться с "Нафтогазом" о более дешевых поставках газа (вместо трейдера) и взять кредит на погашение долгов.

Из-за отсутствия тепла 11 школ перешли на дистанционное обучение, в 12 детсадах помещения для сводных групп отапливают электричеством. Также закрылась городская больница. В Смеле живут более 68 тысяч человек.

Также из-за долгов перед "Нафтогазом" без газа остался Кривой Рог в Днепропетровской области. В Херсоне сегодня возобновили подачу тепла. Жители населенных пунктов, где нет отопления, намерены в среду устроить митинг в центре Киева.